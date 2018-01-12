藍正龍當煮夫 年菜上桌

2018年01月12日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

家樂福英記鐵盒原味杏仁餅禮盒500g，555元。（家樂福提供）

家樂福Suuny Day特選無調味綜合堅果桶1000g，原價688元、特價595元。（家樂福提供）

藍正龍近作是愛奇藝《殺無赦》，今年還當導演拍輔導金電影《傻傻愛你傻傻愛我》，有廚藝Pro級的媽媽耳濡目染，昨在家樂福示範料理魷魚螺肉蒜。（粘耿豪攝）

再一個月過年，藍正龍昨在家樂福「團員旺汪來」活動做拿手菜魷魚螺肉蒜頗有年味，他去年拍家樂福中元節廣告破百萬點閱率，以溫馨親情讓消費者印象深刻，這回在新春廣告中辦年貨、準備年菜，更凸顯煮夫兼暖爸的形象，他說每年過年都會跟爸爸喝一杯，希望以後換他鼓勵兒子「好好享受青春的時光」。（未成年請勿飲酒）

家樂福透過廣告呈現「過年嘛」對自己好一點，今（12日）至2月20日「團員旺汪來」檔期把年貨大街搬進賣場，集合過年業績最好的糖餅、堅果和水果，與乾貨、尾牙家電等3.3折起，上萬支商品有近300款新品。

伴手禮禮盒除了前2年強打的日系禮盒，首次引進港星譚詠麟代言的澳門英記與香港美心，也首次在春節開賣吳寶春無嫌鳳梨酥、鼎泰豐桂圓酥、世運鳳梨酥等，家樂福企責暨溝通總監蘇小真表示今年送禮比創意和新奇，可說是港、澳和台灣名店大PK。

這周六13日有限時加碼優惠，會員全店單筆購物滿2000元享9折起，單筆最高回饋5000元現金折價券；家樂福玉山悠遊聯名卡友專屬的「家樂福卡利HIGH」活動，即日起消費累滿3萬元可享最高4％回饋、最多3000元。蘇小真表示春節和中元節可占年度業績一半，過年是特價最強檔，吸引一家大小逛街採購家庭用品，預料整檔業績可較去年成長1成。

(中國時報)