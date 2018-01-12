新光三越玩藝術旺狗年

黃柏仁穿戴自製的《不爽》衣帽，與作品《神氣SWAG》一樣神氣抱胸，金、銀2款作品共400件，在全台新光三越櫃點可看見。（王英豪攝）

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中國時報
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1.作品《天之驕子》雖是含銀湯匙、拿金奶瓶，黃柏仁認為人要知足，用現有的資源開創未來的路，在新光三越台北信義新天地A9、台中中港店展出。（新光三越提供）
2.科技線條的作品《小犬》，從下方觀賞猶如波音747飛機，代表懷抱雄心壯志和理想往前衝，在新光三越台北信義新天地A9、台中中港店展出。（新光三越提供）
3.不敢說愛，就用作品《愛的擁抱》來表達，像是狗狗熱情迎向主人，象徵張開雙臂、擁抱世界，在新光三越台北信義新天地A9展出。（新光三越提供）
4.作品《世界那麼大》，黃柏仁認為人很渺小、謙卑，藉由貓熊和台灣犬握手，表現敞開心胸才不會畫地自限，在新光三越台北信義新天地A4展出。（新光三越提供）
黃柏仁在新光三越台北信義新天地A8「不爽」作品前，一身黑，有Rocker的態度。（王英豪攝）

狗年將至，讓台灣犬揚名全世界的國際藝術家黃柏仁，首次為新光三越獨家打造全新的雕塑品《神氣SWAG》，以形容人行事作風很酷的流行語SWAG，透過昂首、跩跩的笑、抱胸，呈現台灣犬自信過人，黃柏仁說：「新光三越是引領潮流的百貨龍頭，狗年旺旺則代表喜氣」。

作品流線似線型跑車

新光三越「狗年空間特展－狗札記藝術展」，即日起至3月2日在新光三越台北信義新天地、台中中港店和台南新天地同步展出，黃柏仁用獨創的流線手法，讓作品猶如流線型跑車。20件作品中，重新設計的2件戶外作品《不爽》和《小犬》高度近2米，是他首次嘗試的超大型尺寸，想傳達的是「雖然人生旅途充斥著競爭及挑戰，但無論何時何地都要霸氣，更要展現自身態度，自在地抒發情緒」。

黃柏仁用藝術呈現創作的哲理，作品《不爽》顛覆小狗撒尿占地盤時頭、腳同一側的樣貌，改以甩頭、踢腳，但在宣洩不爽的情緒後，仍會繼續面對下一個挑戰，「失敗時記取教訓，下一次就能成功面對。」完整體現藝術兼具教育性和正向省思。

台灣特有種短小精幹

1970年生的黃柏仁，生肖屬狗又愛狗，最多曾養20多隻狗，3次幫母狗接生，30歲創作至今邁向18年，2005年代表作《狗札記（The Dog’s Notes）》台灣犬系列正式成軍，他說台灣犬短小精幹，是台灣特有的狗種，特立獨行、不同流合汙，「小歸小，卻不畏艱難和挑戰，充滿信心向前衝。」

他的作品採用擬人化手法，平易近人、沒有國界，每件作品雖是狗的形體卻有人的個性，猶如他的化身，也是他的生活寫照和階段的紀錄。他以銅的材質創作，可歷久彌新，他的作品走遍歐、美、亞10多個國家，「我想把台灣獨有的美，讓全世界都看到。」

(中國時報)

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