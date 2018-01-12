白蘭氏燕窩再獲金獎認證

2018年01月12日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

白蘭氏為消費者擔任第一線最高規格的品管員，除了進行多達140道的品質檢測把關，更通過嚴格的評審過程，連續獲得國際級金獎認證。（白蘭氏提供）

燕窩好壞等級差異極大，單憑燕窩外觀不容易分辨，白蘭氏提醒消費者選擇以精密科學比對或通過國際級金獎評鑑取代人為經驗或目測判斷，確保吃到真燕窩。營養師張彤芬表示，燕窩燉煮後，燕絲呈晶瑩剔透、無白心，且入口滑順質地如絲，若燕窩售價過於平價且外表黏稠有膠狀物，就要小心可能買到碎燕渣整型製作之「整形燕窩」。

白蘭氏在1982年發展出全球第一個瓶裝燕窩產品，在台灣、香港、新加坡及泰國非常暢銷，多次參與國際間有食品業諾貝爾獎美譽的「Monde Selection世界食品品質評鑑大賞」連續獲得國際級金獎認證。

為確保每瓶燕窩穩定品質，白蘭氏收集採摘燕窩後，透過嚴謹品質檢測、篩選和清潔流程，通過多達140道品管製程專業把關，並在泰國工廠品管實驗室以FTIR檢測技術檢驗，如同為燕窩照X光，利用各種燕窩組成成分不同，對光線有不同吸收率原理，讓燕窩在光線中顯現原形，以精密科學比對來取代人為的經驗或目測判斷，確保原料來源真實純正。白蘭氏燕窩從製作到封裝皆在泰國封裝後出貨，透過產地直送、原裝進口，提供消費者絕佳保證高品質燕窩。

(中國時報)