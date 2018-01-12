感受老建築 定格龍山寺

2018年01月12日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

喜歡老建築的插畫家許育榮，自2010年以來勤畫台北廟宇，近日以龍山寺為主題創作繪本《看見龍山寺》，黑白單色的代針筆工筆畫不只勾勒建築細節，更描繪信眾、遊客的心境與目光，「我不是很虔誠的人，但畫龍山寺的時候，常有好事發生。在時光悠遠的老寺廟中，我想把所有人在此刻相會的感覺畫下來。」

夕陽中的古宅 感動落淚

「早年的移民沿著河川發展，老寺廟自然也坐落在河川附近。」沿著水路，老家在三重的許育榮，從大漢溪旁的新莊一路往淡水河下游畫，像是艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、三重先嗇宮，都是他近年常出沒寫生的地方，「我喜歡走路，常帶著素描本沿著河畔走，一邊找有歷史的廟宇畫。」

42歲的許育榮，插畫作品散見各大報刊媒體。他大學時在屏東讀土木工程，卻總是翹課往外跑，四處找老建築寫生，靠自學學畫，在金門當兵時，休假仍然不停的畫，某次畫一間夕陽中的古宅，被美景感動落淚。

然而插畫接案收入不穩定，許育榮一度幾乎要放棄畫畫，改到咖啡店工作。直到2006年，他參與雲門的流浪者計畫，到上海畫外灘老建築，才從此確定自己就是要以畫畫維生，更逐漸注意到台灣有許多歷史悠久的老廟宇。

道光嘉慶民國 歷史凝結

「2009年時，我到大龍峒保安宮，看到不同年代完成的石柱上，刻著道光、嘉慶到民國，這麼長的歷史凝聚在那個空間裡，我突然覺得找到自己在這條時間長河中的位置。」隔年許育榮一整年沒接案，每天就是走路、畫廟，「有時候就在廟裡坐著，感受老建築的氣氛。」

畫龍山寺對許育榮而言壓力很大，「我喜歡觀察人，想像每個人背後的故事，但我不喜歡人多的地方。」他常常從三重徒步走到萬華，坐在龍山寺廟埕廣場水池旁的階梯靜靜觀察，或是用相機記錄建築細節，回到家再仔細畫。

台版尋找威利 展現巧思

繪本中的每幅畫，看似是龍山寺不同角度的獨立畫面，許育榮卻在其中安排巧思，有如台版《威利在哪裡》，「每一張畫中都有一個彩色的角色人物，那個角色的視線方向，就是下一張畫的視角。有些人物、角色也會重複出現，大家可以找找看，看他們在廟裡做了哪些事。」

(中國時報)