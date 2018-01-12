魔幻寫實 范毅舜捕捉生猛野台戲

2018年01月12日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

廟口、路邊上演的野台戲，是許多四、五年級生童年的共同回憶。攝影家范毅舜自2016年跟隨明華園天字團、秀琴歌劇團等劇團拍攝，記錄野台戲的台前台後，呈現台灣庶民文化中人情味十足、生猛有力的景象，更在平凡中見神性，「吵雜的環境、鮮豔的色彩，演員卻能如此專注，簡直是魔幻寫實！」

「無論台下有多少觀眾，野台戲演員總是執著、認分地扮演好每一個角色。某次秀琴歌劇團應邀到廟宇演出，卻遇上滂沱大雨，台下一個人都沒有，但演員依舊認真補妝、演戲。我問他們，沒人看為何要那麼認真，他們卻說：神在看，不能亂來！」

范毅舜長年旅居美國，攝影作品曾被萊卡、柯達等相機、底片公司作為產品代言，也被瑞典哈蘇（Hasselblad）專業相機公司推崇為全球最優秀的150位攝影家之一。

范毅舜前年和去年各花3個月時間回台，拍攝野台戲演員們從扮裝、扮仙、後台和日夜戲演出的過程，光是照片就拍了4萬多張，編輯時間長達一整年，「在我眼中，這些都是世界級的影像，是值得被國際看見的台灣，讓我在拍的過程中非常開心。」

「拍攝野台戲，是我在尋找台灣文化時『對焦』的過程。」范毅舜是資深戲迷，京劇、崑曲等經典段子甚至可以隨手捻來，「但野台戲很不一樣，一路經歷日本殖民到現在，添加了很多東拼西湊、即興發揮的裝扮、道具或環節，非常超現實、有活力。在台灣的上層文化面臨解構的關頭，底層文化卻是如此的活力充沛。」

范毅舜表示，他不是用階級的眼光來看待野台戲文化，「我一邊拍照，一邊調整我的觀點：我想呈現野台戲的真實生活樣貌。像是許多生長於劇團的小孩，雖然不一定有富裕的物質生活，卻被每個劇團成員當寶一樣疼愛。有的小孩從小一起學戲，我不覺得他們可憐，沒有什麼不好。」

范毅舜也在拍攝過程中與野台戲劇團團員真心相待，「常見許多身心障礙者每天跟著劇團，演到哪裡就跟到哪裡看，劇團都一視同仁，疼惜著這些觀眾們。在忙碌的工商社會中已經看不見的台灣人情，我卻在野台戲感受到真誠深刻的人情滋味。」

范毅舜是台南人，生於1960年，原本讀美術，大學時，哥哥給他一台相機，剛開始只是隨便拍拍，直到某天他到台南五妃廟，拍了一張照片，「那天光線很好，拍出來非常美，我突然發現自己擅長掌握自然光和環境中光線的變化。」代表作有《台南．家》、《公東的教堂》、《海岸山脈的瑞士人》等。

(中國時報)