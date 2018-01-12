2018年01月12日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

想到中東，只想到女性穿黑色布袍、保守封閉的樣子嗎？嫁到中東十餘年的民族舞蹈家李宛儒卻笑說：「我其實很少穿黑袍了！許多人都用外來文化的眼光看中東，但這些習俗背後都有存在的原因。如果能從當地人的角度去認識阿拉伯文化，就不會有這麼多的誤會。」

李宛儒是最早將阿拉伯民族舞蹈引進台灣、帶動肚皮舞學習風潮的舞者，每年將新的阿拉伯舞劇引進台灣表演。她畢業自政大外交系，因為曾隨學校到中東國家交流，2000年，23歲的她決定到以色列耶路撒冷讀碩士。

「在我去之前，以巴約有將近10年的和平期，沒想到就在我去之後2個月，就發生了第2次巴勒斯坦大起義，局勢愈來愈失控。搭公車時，要是看到有人穿得很胖上車，我就會趕快跳車，怕是自殺炸彈客。今天還見得到的同學，有可能明天就死掉了。」

在極大的生活、學業壓力中，看舞蹈表演是李宛儒的生活調劑。某日她去看一場肚皮舞表演，突然發現台上所有的舞者都是猶太人，但樂師全部都是巴勒斯坦人，「我很驚訝，這麼緊張的局勢，他們怎麼可能還能當朋友？」

「我覺得非常感動，在耶路撒冷這個所有宗教的起源地，和平好像從未降臨，卻在藝術上實現了。」李宛儒於是決定在課餘向舞團學肚皮舞，回到台灣後開始教舞，也往返中東學阿拉伯舞，認識了來自沙烏地阿拉伯的先生。

李宛儒和先生目前主要住在巴林，她近日將生活點滴寫成《我的家在阿拉伯海：巴林王國》，「相較於沙烏地阿拉伯環境保守，巴林很自由，是藝術、文化活動非常豐富的地方。」

李宛儒表示，巴林尊重多元文化，不同民族之間並非壁壘分明，當地不只有阿拉伯人，也有少數猶太人，她甚至參加過遜尼派和什葉派的宗教活動，「雖然有極端的例子，但一般來說阿拉伯人非常的知足、樂天、順天，生活總是很熱情、自在。如果說台灣人是活在計畫裡面，他們是活在當下。」

(中國時報)