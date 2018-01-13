經國解嚴 獨排眾議 宋籲蔡借鏡 推兩岸和平

2018年01月13日 01:23 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

故總統蔣經國逝世滿30周年，曾任蔣經國14年祕書的親民黨主席宋楚瑜12日發表新書《蔣經國祕書報告》，宋致詞時更拿出《中國時報》頭版民調，強調蔣得到53%民眾肯定。（郭吉銓攝）

故總統蔣經國逝世30周年，親民黨主席宋楚瑜昨天發表口述歷史新書《蔣經國祕書報告》強調，蔣經國至今還可以獲53％最新民意，支持度這麼高，是因為做了最難的事，即決定不造核武後，拿龐大軍費照顧「三中」（中小企業、中低收入戶等）階層。宋還拿蔣推動解嚴為例，呼籲蔡總統及中共領導人習近平，身為國家領導人，要對兩岸問題做正確決定、力排眾議，推動兩岸和平。

蔣支持度高 軍費顧三中

宋回憶蔣召見美大使安克志時，強調兩岸是路線之爭，核武台灣會做能做，但做好不能用，「我不會拿原子彈打大陸同胞」。他藉此呼籲小英做正確決定，力排眾議，推動兩岸和平；但也提醒對岸，「不要常做傷感情的事」。

改革有決心 做正確決定

宋楚瑜說，他曾建議蔡總統在兩岸問題上堅持中華民國憲法、蔡在就職及國慶演說都提及，因此兩岸政策「還算穩健」。但宋強烈建議，台灣問題內政大過兩岸，小英政府現在最需強化的，是身為執政黨要為全民負責，很多改革內部要先整合，而今年財經政策要特別小心，需對美國貨幣政策調整作好因應。

此外，他建議小英觀看陸劇《大秦帝國》。他說，商鞅變法跟秦孝公談三天三夜，劇中強調改革過程要獲領導人充分信任，也會跟既得利益者發生衝突，他向蔡政府呼籲，領導人要有決心，團隊有要有共同概念、方法和做法。因此必需獲得支持。

證實美曾在台部署核武

宋回憶蔣推動解嚴前，1987年7月3日行政院會罕見一日兩次，原因是上午會議有人反對，院會只好「再議」，但蔣不高興這固結論，因此要求下午再開會決定解嚴。蔣是以強人之姿，解除了自己軍權與槍桿子，他曾說，「有些同志認為我太軟弱，但我對國家不負責任，才是軟弱」。也因蔣獨排眾議，認為對的事就做，才最終達成解嚴。

宋還證實，過去美國確曾在台部署核武，包括配備核彈頭的「屠牛士」地對地飛彈，主要集中台南空軍基地，但台美斷交後1979年已經全數撤離。

宋書中說，1982年他赴美3月「意外促成了一個政治人物的崛起」。昨面對媒體他補充，「馬翻譯的不錯就繼續做，但機密公文還是我這位蔣經國祕書經手。」對此，昨出席另場新書發表會的馬英九回應：「呵呵」。

(中國時報)