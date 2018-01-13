玉山-13.5°C入冬最低溫

2018年01月13日 01:23 中國時報 廖德修 、 沈揮勝 、社會地方中心／綜合報導 、社會地方中心／綜合報導

入冬以來首波寒流從周一晚上開始延續約5天，昨天清晨淡水測得攝氏6度，玉山則出現零下13.5度，雙雙創下入冬後平地、全台最低溫紀錄。氣象局預報員徐仲毅昨表示，今天清晨輻射冷卻效應更強，平地可能出現5度低溫再創新紀錄，不過地點會轉移到中南部。

全台凍蕃薯 今晨下探5度

徐仲毅說，這波寒流一開始兩天是溼冷，後來轉乾冷，由於水氣不足，昨天高山地區未再降雪；不過因氣溫更低，前幾天的積雪未融化，玉山、合歡山仍是白茫茫的一片，其中合歡山的積雪有15公分之多。

而根據玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山北峰氣象站，12日清晨5時50分測得零下13.5度，創本季入冬以來最低溫紀錄，海拔3402公尺的排雲山莊也測得零下8.5度罕見低溫。

據了解，玉山觀測史上最低溫為1970年1月31日的零下18.4度、第5低溫為同年同一波寒流創下的零下15.7度；日月潭史上最低溫為1963年1月27日零下0.3度，去年1月24日攝氏0.7度也排上當地第5低溫。這波寒流讓台灣變成「凍蕃薯」，所幸今天氣溫就會開始回升。

心血管病患 應注意保暖

受寒流持續發威，12日全台又陸續傳出因天候死亡案例，統計至下午6時已有31人，其中多為高齡，或有心血管疾病者。其中，新北市63歲趙姓婦人家住新店，12日上午被家人發現呼吸微弱，緊急通報119救援，但救護人員抵達時趙婦已失去生命跡象。新北市消防局說，至12日下午6時止，內科OHCA共7人，北市也有3名男性疑似因低溫猝死。

中部昨也傳出多起民眾疑似因天冷引起身體不適死亡案例，多數是心血管疾病患者及老人，南投縣有3人不治，台中市也3人，包括1名90歲男性。彰化縣12日也有3人疑似天冷引發相關疾病而不治。

(中國時報)