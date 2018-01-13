新聞透視－走上窮兵黷武 台灣恐難承受

2018年01月13日 01:23 中國時報 楊孟立

國軍試射配備的愛國者飛彈，順利擊中目標。（本報資料照片）

空軍F-16A/B型戰機，升級為F-16V型的「鳳展專案」，正進行空中測試。（摘自洛克希德·馬丁網站）

民進黨政府傳聞將持續增加國防預算，在2025年前，台灣年度國防預算預計至少增加20％，達新台幣3817億元。對照蔡英文總統去年在中科院的年終記者會致詞「國防預算將在合理範圍內穩定成長」，以及出訪南太平洋期間承諾美國在台協會主席莫健「未來每年國防預算支出和前一年相比會有2％成長」，可見此消息絕非空穴來風。

兩岸戰力懸殊 只能威嚇

大陸從未聲明正式放棄武統可能性，不可諱言，維持基礎國防仍是台灣生存之根本命脈。

然而，若要年年增加國防預算，使得兩岸陷入軍備競賽，真的對台灣好嗎？又真能保衛台海安全嗎？

以目前兩岸戰力比較，真要上了戰場，台灣要打贏大陸機率可說微乎其微。如果大幅增加國防預算可以達成這項不可能的任務也罷，但我方國防重點已經明顯是擺在「威嚇」大陸，拚個玉石俱焚，以嚇止大陸侵台的野心。

不過這樣的戰略思維，又與大陸鷹派激進份子的「留島不留人」主張有何差異？以戰止戰絕非兩岸百姓之福，以對話代替對立，才會是兩岸人民的共同期盼。

人才西進求財 誰來拚戰

更何況，當前兩岸經濟情勢一比較，台灣經濟成長停滯，大陸卻仍蓬勃成長，也使得越來越多台灣人才西進，在這樣的背景之下，又能要求多少台灣人民抱有拚死一戰的決心？如果連這樣的「鬥志」都沒有，即便增加再多國防支出，添購再多先進精良武器，真的上了戰場恐怕也是無用武之地。

另一方面，當大陸都已經理解到「買台灣比打台灣便宜得多」，逐漸揚棄武力犯台的強硬政策，改以收買人心的懷柔政策為主；政府不思提升國民所得，仍沈浸在窮兵黷武的心態，豈不是正中大陸對台政策的下懷？

軍備拖垮財政 蘇聯為鑑

更殘酷的是，即便台灣單方面陷入軍備競賽以自保的迷思，但我方所能增加的國防支出對大陸而言仍是九牛一毛，在達到震懾戰力前，就怕先把自己財政拖垮。不要忘了，冷戰時代美蘇之間的軍備競賽，擊垮蘇聯的真正因素，並非美國研發出什麼劃時代的驚人武器，而是自家財政終於撐不住導致龐大帝國一夕解體。

(中國時報)