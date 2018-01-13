至2025年 我國防預算達3817億元

2018年01月13日 01:23 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

據路透11日報導，台灣民進黨政府擬開展一項長期增加國防預算的計畫，投資先進武器系統和訓練，希望打造更強的威懾力量，對抗中國大陸的攻擊。如果預算通過，至2025年台灣年度國防開支估計至少增加20％，達到台幣3817億元。

2名知情的台灣官員告訴路透，由蔡英文總統領軍，民進黨政府戮力研擬至2025年的詳盡預算規畫。其中一位官員稱，為了在軍備與訓練推動新投資，蔡總統和團隊多次與軍方將領會面。

根據國防部提供給路透的一份聲明，當下優先投資項目包括：新型飛彈、無人機、電子戰系統、戰鬥機和彈道飛彈防禦系統。

部分武器將由國內自製，例如8艘潛艦國造的既有計畫。不過官員指出，台灣有提高軍事能力的長期需求，可能意味將向美國採購新武器。而這麼做恐令大陸和美國緊張升級。

專攻亞洲安全議題的美國智庫「2049計畫協會」研究員易思安說，「潛艦、戰鬥機和彈道飛彈防禦系統，是中國最高指揮部最不希望台灣取得的3種武器。但台灣當局很聰明地投資這些領域。」

去年10月蔡總統宣布，國防開支將每年增加至少2％，並可能根據重大需求予以調整。2名官員表示，如果立法院通過預算案，台灣年度國防開支預計到2025年至少增加20％（約台幣624億元），總額達到3817億元。

官員指出，因今年經濟成長可望步上軌道，台灣國防開支「可能」超出蔡總統宣布的底線。額外資金短期將用於加強不對稱作戰策略，長期將以國造方式或透過國防採購，升級武器與裝備。

國防部向路透證實，電子戰、資訊安全和提高無人機性能，是今年優先計畫。另有升級雷神公司的愛國者飛彈防禦系統、洛克希德馬丁公司的F16 A/B型戰鬥機，及教練機國造等既有計畫。

改良飛彈發射車計畫也獲國防部證實，但並未說明是否重啟之前的彈道飛彈計畫，或改既有巡弋飛彈。兩者可能都會面臨中國大陸的嚴厲檢視。

(中國時報)