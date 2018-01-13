6監委被提名人 全支持廢監院

立法院12日全院委員會進行監察院監委提名人說明，六位提名人田秋堇（右起）、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐、瓦歷斯．貝林一同上台，回答立委詢問是否支持監察院轉型為國家人權委員會，提名人一致舉手支持。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

立院臨時會昨開始審查監委被提名人資格，未料，出席審查會的田秋堇、高涌誠等6位被提名人，被問到「是否支持廢除監察院」，竟全一面倒地支持廢除。這讓律師出身的民進黨立委都不禁質疑，「今天各位要到你們主張廢除的監察院，去當監察委員，我相信各位一定是非常的矛盾。」

蔡英文總統去年依憲法職權，補提名總統府前秘書長陳師孟等11人，作為第五屆監委補提名人名單。昨日，立院臨時會先行針對田秋堇等6位被提名人進行資格審查。由於陳師孟曾以「廢物」形容監院，因此，這群監委候選人是否也認為監院該廢，成為審查焦點。

國民黨立委李彥秀審查時，一開場就要6人表態對監察院存廢的看法。首先回答的田秋堇先說，若監院遭廢止，監院的所有權力都會直接移往立院，「如果我們的立委還是靠買票當選，我想國人是很難接受的。」

這席影射朝野立委買票的言論，立刻引來立法院長蘇嘉全注意，「請被提名人針對委員的提問來回答！」田秋堇才鬆口說「我是贊成的，但是有條件贊成。」

輪到瓦歷斯‧貝林時，起初也不願正面表態，僅稱「我尊重立法院持續」，引發李彥秀不滿，瓦歷斯‧貝林才鬆口「修憲的權責在立法院，如果通過，我當然贊成」。接著，王幼玲則回答，在修憲前監院是憲政機關，有存在必要，但應該轉型。高涌誠也說在憲政架構裡，他贊成廢除監院；張武修、林盛豐也都表態贊成。

面對這批監委候選人「主張廢監院、又想當監委」的矛盾狀況，藍委柯志恩追問，「陳師孟說當監委是要廢物利用，請問6位是否認同這種說法？」結果原本都主張廢除監院的6人，這時卻又都不舉手。

綠委尤美女直言，「今天各位要到你們主張要廢除的監察院，去當監察委員，我相信各位一定是非常矛盾。」但也緩頰說，在修憲前，「我想各位是不想監院被空在那裏，所以才要進去發揮翻轉力量。」

(中國時報)

至2025年 我國防預算達3817億元 軍冤調查遭不當保障 田秋堇允追…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。