6監委被提名人 全支持廢監院

2018年01月13日 01:23 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

立院臨時會昨開始審查監委被提名人資格，未料，出席審查會的田秋堇、高涌誠等6位被提名人，被問到「是否支持廢除監察院」，竟全一面倒地支持廢除。這讓律師出身的民進黨立委都不禁質疑，「今天各位要到你們主張廢除的監察院，去當監察委員，我相信各位一定是非常的矛盾。」

蔡英文總統去年依憲法職權，補提名總統府前秘書長陳師孟等11人，作為第五屆監委補提名人名單。昨日，立院臨時會先行針對田秋堇等6位被提名人進行資格審查。由於陳師孟曾以「廢物」形容監院，因此，這群監委候選人是否也認為監院該廢，成為審查焦點。

國民黨立委李彥秀審查時，一開場就要6人表態對監察院存廢的看法。首先回答的田秋堇先說，若監院遭廢止，監院的所有權力都會直接移往立院，「如果我們的立委還是靠買票當選，我想國人是很難接受的。」

這席影射朝野立委買票的言論，立刻引來立法院長蘇嘉全注意，「請被提名人針對委員的提問來回答！」田秋堇才鬆口說「我是贊成的，但是有條件贊成。」

輪到瓦歷斯‧貝林時，起初也不願正面表態，僅稱「我尊重立法院持續」，引發李彥秀不滿，瓦歷斯‧貝林才鬆口「修憲的權責在立法院，如果通過，我當然贊成」。接著，王幼玲則回答，在修憲前監院是憲政機關，有存在必要，但應該轉型。高涌誠也說在憲政架構裡，他贊成廢除監院；張武修、林盛豐也都表態贊成。

面對這批監委候選人「主張廢監院、又想當監委」的矛盾狀況，藍委柯志恩追問，「陳師孟說當監委是要廢物利用，請問6位是否認同這種說法？」結果原本都主張廢除監院的6人，這時卻又都不舉手。

綠委尤美女直言，「今天各位要到你們主張要廢除的監察院，去當監察委員，我相信各位一定是非常矛盾。」但也緩頰說，在修憲前，「我想各位是不想監院被空在那裏，所以才要進去發揮翻轉力量。」

(中國時報)