軍冤調查遭不當保障 田秋堇允追究

2018年01月13日 01:23 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

立法院16日將行使監委人事同意權，立法院全院委員會昨邀請六位監委被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠及張武修到立法院，由立委進行詢問。田秋堇在答覆軍中人權問題時表示，若順利進入監察院，會深入追究軍冤案調查過程中的不當保障。

對於立委洪慈庸表示，過去有許多軍冤案，因為行政部門不積極處理，導致追訴時效已過。田秋堇則回應，她過去曾陪同軍冤案的家屬或當事人到國家檔案局，由於國家檔案局曾公布某些檔案遭控告，後來就用個人資訊保障原則，把某些「一看就知道是抓耙子」的人名字遮起來，引起非常大的爭議。

田說，這是一個系統性問題，若進了監察院，對於過程中有不當保障，會花比較大的力氣追究。

至於軍冤個案，田秋堇說，因為任期很短時間有限，她對於民間團體共同關心的議題會占較多時間，若行有餘力也會深入了解調查。

田秋堇說，監察院已經兩次提出報告，國防部還是沒有確切落實，或許是因為執行上有困難，這部分會深入了解。

另外，立委蔡易餘詢問高涌誠，過去他主張《集會遊行法》應該修正為《集會遊行保障法》，但有些集會遊行已經明顯侵害他人權利，例如最近流行的「路過」或癱瘓交通，一般民眾權益又該如何保障？

高涌誠說，主張《集會遊行保障法》的原因，就是要將情況作區分，法是要保障和平的集會遊行，至於不符社會期待、擾亂秩序，警方就要依法處理。

(中國時報)