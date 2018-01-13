新聞透視－價值觀如此錯亂 如何當監委

立法院12日全院委員會進行監察院監委提名人說明，六位提名人田秋堇（右起）、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐、瓦歷斯．貝林一同上台，回答立委詢問是否支持監察院轉型為國家人權委員會，提名人一致舉手支持。（王英豪攝）

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中國時報

2015年，蔡英文在總統選前喊出「廢除監院，落實單一國會」主張。結果，說要廢監院的她，卻又補提名11位監委；可笑的是，這批候選人，竟也都主張廢掉監院，這種「罵監院、當監委」前後不一的官場現形記，不僅荒謬又矛盾，更讓人看見這群政客唯利是圖、毫無節操的價值觀。

全球主要國家，舉凡總統以降的重要職務，就任時都必須「宣誓」。這個動作雖頗為八股，但試想，若有人對從事的職務缺乏忠誠，又如何期待他能忠實執行職責？

不幸的是，中華民國有不少想當官的，不是壓根不認同中華民國，就是內心其實是對即將接下的官職視如涕唾。

就以前總統陳水扁為例，當年他曾說「中華民國是什麼東西」。或許，在民主國家，我們必須尊重任何人有言論與思想的自由，但，作為總統卻蔑視國家，有這種心態，還能期待他把總統幹好嗎？慘痛8年執政，已明白告訴我們答案。

同樣道理，不認同中華民國的人，能扮演好中華民國大法官嗎？認為監院早該廢掉的人，可以扮演好監察委員嗎？結果，我們的總統卻盡找這些人來當大法官、監委；令人不齒的是，這些人一接到垂詢，又都點頭答應接下職務。

撇開他們能否盡忠職守不談，這種價值觀隨利益擺盪的誇張程度，再次印證權力使人腐化的恐怖力量。

或許，以這些人的口才，絕對能想出101種理由說服老百姓他們可以扮演好這個角色；但，假設今天有位軍人，他的忠誠考核總是不及格，請問哪天上了戰場，他真能捨命衛國？

或許，人不為己，天誅地滅。但看著國家位居要津者，只想坐領民脂民膏，連這點捍衛個人價值觀的節操都沒有，著實令人有些寒心。

(中國時報)

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