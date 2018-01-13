江南案破局 結束蔣氏王朝統治

2018年01月13日 01:23 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

由學者吳建國所著「破局」一書指出，「江南案」發生後，在美國的壓力下，故總統蔣經國公開宣布：「蔣家不能也不會再擔任中華民國總統」，結束了蔣家對台灣長達40年的統治，台灣終於迎來了民主的曙光，進入了政治革新的新紀元。

1984年10月15日，美藉華人劉宜良，筆名江南，在美國加州自家車庫中遭槍殺身亡，因劉宜良曾著《蔣經國傳》，是海外異議人士，全案係我情報局派遣竹聯幫幫主陳啟禮赴美執行的制裁行動，被國際視為政治暗殺，且嚴重影響台美關係。

刺殺行動 小蔣事前不知

吳建國認為，蔣經國事前並不知道情報局要刺殺江南，更不是他下令的，蔣經國知道後，還指「真胡塗」，蔣家也沒人參與或下令，但竹聯幫氣情治單位過河拆橋，為救陳啟禮，更擔心被殺人滅口，所以便把蔣經國的兒子蔣孝武扯進來。

吳建國說，蔣經國晚年，由於長期受糖尿病所苦，視力不佳，腳掌潰爛截肢，已是風燭殘年、臥床治國之際，卻發生了諸多不幸事件，非得親自處理，痛苦不堪；其中最關鍵的因素，就是「江南案」所暴露的最高情治單位首長的惡鬥。

制裁間諜 情報局被出賣

吳建國說，當時的國安局長汪敬煦鬥情報局長汪希苓。汪希苓奉國防部「善於運用幫派份子，從事情報工作」指示，因此結交陳啟禮等人，吸收為情報局運用人員，接受情報局的訓練。面對身為美、中、台「三面諜」、拿台灣情報局工作經費，卻又背叛出賣情報局的江南，迫使汪希苓下令陳啟禮執行暗殺江南的「制裁」任務。

書中爆料說，汪希苓下令暗殺江南的計畫，在事前即報備汪敬煦，事後也當面告知汪敬煦已順利完成暗殺任務，但是汪敬煦恐怕汪希苓優異的表現，蔣經國已屬意要他來接任國安局局長，乃瞞著情報局，發動「一清專案」，目標就是要抓陳啟禮，而且在抓到陳之後，立即通報美國聯邦調查局，致使情報局涉入「江南案」的案情曝光，為台美關係帶來重大影響。

美方施壓 啟動全面革新

吳建國說，「江南案」令蔣經國十分頭痛，加上那時健康狀況已十分惡劣，又有美國的壓力，他不得不選擇從保守走向開放，破了他原來穩健保守政策的局，江南案因此啟動了台灣自由民主化的全面革新，影響十分重大。

(中國時報)