馬吐槽：解嚴與國際兩岸有關

2018年01月13日 01:23 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

高雄應用科技大學前校長吳建國撰寫新書《破局》，揭祕故總統蔣經國晚年權力布局改變的內幕，對於「江南案」與「十信案」是促成蔣經國解嚴、開放黨禁的重要因素，前總統馬英九則在新書發表會上「吐槽」，關於這一點他不認同。

馬強調，「江南案」和「十信案」雖涉及政府部門疏失，對中華民國國際形象造成衝擊，但跟蔣經國沒有直接關連，也不會是單一案件全然改變蔣經國想法，重點還是兩岸關係以及國際環境變化有關。

馬英九說，前美軍顧問團長戚烈拉將軍（Gen. Richard G. Ciccolella）親筆寫信給蔣經國，信中提到戒嚴對台灣不利。在得知戒嚴的英文『Martial Law』，有無法無天或軍事統治的意思，他說，蔣經國先生聽了眉頭一皺，「我們沒有無法無天也沒有軍事統治」，也了解到國際社會對我們誤會很深。」

馬英九又說，過去30年許多團體機構都做過歷任總統民調，蔣經國永遠是最受愛戴的一位，十大建設當然重要，也有人認為是解嚴跟開放探親，開放了台灣與大陸以及國際社會的關係。昨天「中國時報」頭版最新民調也是一樣，「我們在這邊永遠感念他、永遠懷念他。」

台北市長柯文哲則表示，蔣經國在生命晚期啟動民主改革，解嚴30年來台灣在民主自由發展路上儘管紛紛擾擾，但總是正面前進，蔣經國當年順應潮流所做的努力是有貢獻的。最近立法院《促進轉型正義條例》完成三讀，或許正是我們重新檢視歷史的契機。

書中對「江南案」多所著墨，關係人、時任情報局局長汪希苓、情局局副處長陳虎門，以及當年將錄音帶交給FBI的張安樂，都到場。

張安樂強調，案發第一時間沒有把錄音帶交給FBI，是因為還想要救陳啟禮，希望能與國安局談條件，後來才知道跟國安局長汪敬煦沒什麼好談的，因為汪敬煦就是怕被汪希苓取代，因此才決在兩個月後交出錄音帶。張安樂也再度致歉，「你們本來是官運亨通，結果因為我把錄音帶交出來，蔣經國要你們承擔。」

(中國時報)