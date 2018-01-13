不好駕馭 林洋港與副手失之交臂

2018年01月13日 01:23 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔣孝武一度被影射為江南案幕後主使。（本報資料照片）

1988年1月13日蔣經國病逝七海寓所，副總統李登輝依憲法繼任總統，但蔣經國為何選擇李登輝至今成謎。學者吳建國新書《破局：揭秘！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》中，已故的前行政院長李煥揭露，在當時可望接班的孫運璿、李登輝及林洋港三人中，基於省籍平衡考量，排除了孫運璿；林洋港則因農田水利會總幹事改民選等四大理由令蔣經國失望，沒有成為副手選擇。

李煥在書中提及，1972年蔣經國擔任行政院長時，要找一位有農業背景的本省籍專家學者出任政務委員，他因李登輝面貌老實，待人誠懇，將李舉蔫給蔣經國，李登輝自此進入政界。

至於1984年蔣經國在物色副手人選時，為何沒有選擇頗孚人望的孫運璿、資歷聲望俱佳的林洋港，獨鍾李登輝？李煥說，排除孫的理由是因為省籍平衡考量，副總統必需由本省人擔任；林則是因四大因素與副手失之交臂。

四大理由首先是林洋港在擔任省主席期間，將農田水利會總幹事由官派改為民選，林不知蔣經國因見到水利會民選總幹事不受政府及民意機關監督，產生弊端，因而決定改為官派，林改民選違背了蔣經國，令其感到失望。

其次是林任省主席時，未與行政院長孫運璿商量，逕自將原屬縣轄市的新竹市與嘉義市升格為省轄市，嚴重影響到新竹縣及嘉義縣財政收入，孫曾要求林收回未授權的宣布，林竟以辭職要脅，蔣經國因而對林留下不好駕馭的不良印象。

李煥提及的第三個因素，是林調任內政部長後，未謹言慎行，在立委面前承諾三個月內整頓治安，讓台灣鐵門鐵窗失消，最後支票沒有兌現，對林聲望造成傷害。

最後則是林出身南投世家，林洋港、林源朗兄弟先後擔任南投縣長，蔣不願見到一旦林更上層樓，整個龐大複雜的家族雞犬升天，相較之下，李登輝家族相對單純，唯一的兒子李憲文因病早逝，哥哥又於二戰期間戰死，基此四個因素，蔣經國很自然選擇了李登輝。

(中國時報)