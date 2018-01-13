蔣寬待異議人士 獨派大老刮目相看

故總統蔣經國1986年10月7日在總統府接見美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆 (Katherine Graham)，正式告知「中華民國將解除戒嚴、開放組黨」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

親民黨主席宋楚瑜在新書《蔣經國祕書報告》揭露蔣面對民進黨組黨的態度，宋回憶，對於民進黨在圓山飯店組黨，躺臥病榻的蔣經國第一句話就是「抓人不能解決問題」；另外蔣也對異議人士謙和以待，獨派大老辜寬敏就說，他對蔣經國刮目相看。

宋楚瑜書中受訪披露，民進黨組黨，他是第一個向蔣經國面報的人，當時他問蔣，黨外人士在圓山飯店組黨，請示如何處理，但晚年身體不好的蔣經國在床上說的第一句話卻直指核心，「抓人不能解決問題」。

宋在書中也提及，1972年2月流亡日本從事台獨運動的辜寬敏自泰國返台，時任行政院副院長的蔣經國在三軍軍官俱樂部會見辜，辜向蔣經國建議取消戒嚴及黨禁，開放言論自由，兩人還一度為「建設台灣」及「反攻大陸」何者重要爭議不休，蔣認為兩者並行不悖。

會談後蔣兩度欠身向辜致意的小動作，讓辜印象深刻，還對宋楚瑜說，他對蔣刮目相看，即使政治理念不同，還謙和待人，值得肯定。此外蔣也曾輕車簡從拜訪桃園縣長許信良，並不止一次單獨約見康寧祥等黨外人士。

辜寬敏口述歷史「逆風蒼鷹」一書提到，對蔣經國有所期待，信奉共產主義的蔣經國對民眾抱持同情與親民作風，「不同於他父親像皇帝般，始終高高在上」。

此外，書中針對前總統馬英九邁入政壇及李登輝接班也略有著墨，書中提及，宋因艾森豪獎學金赴美3個月，意外促成接任傳譯馬英九的崛起。

至於前總統李登輝能成為蔣經國接班人，宋在書中提出親身體驗，包括李登輝以省主席身分答詢時說，「中國的歷史沒有拋棄台灣，為什麼台灣要拋棄歷史」，蔣經國對此讚賞有加。

此外，前美國亞洲協會華盛頓分會主任來天惠曾詢問宋，「萬一有情況發生，副統李登輝會順利接任總統嗎？」宋說「會，因為R.O.C已經建立接班制度」；宋事後將對話完整轉述給蔣經國，而蔣經國也回答說「這是對的」！

(中國時報)

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