蔣孝武從未被考慮接班

2018年01月13日 01:23 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

「江南案」爆發之後，蔣孝武一度被影射為幕後主使者，進而導致被調離權力核心，接班夢碎。不過吳建國訪談時任情報局局長汪希苓、情報局第三處副處長陳虎門後做出結論：「蔣孝武有心接班，因此刻意拉攏情治單位，但蔣經國卻從未有此安排。」

蔣孝武身為蔣經國次子，在大哥蔣孝文生病後，自覺蔣家傳承大位「捨我其誰」，便仿效蔣經國當年接棒蔣中正的策略，先從情治系統下手。儘管如此，汪希苓卻在書中指出，蔣孝武與情治單位走得很近，拉攏情治人員，也只是個人的一廂情願，但他和情治系統毫無正式關係也沒擔任任何職務，自然無法下達指令。

汪希苓進一步解釋，蔣孝武長期以來刻意營造給給外界的印象就是與情治單位關係密切，因此「江南案」爆發後，白狼張安樂一口咬定是蔣孝武下格殺令，連執行「制裁」的槍手董桂森在美國受審也異口同聲指控蔣孝武。

事實上，張安樂數年前已經坦承，當年是為了要救陳啟禮才將矛頭指向蔣孝武，純粹是「圍魏救趙」策略，根本沒有證據證明蔣孝武和「江南案」有關。

陳虎門在接受本報記者訪談時更直言：「蔣孝武怎麼掌控情治單位？我在情報單位這麼久從來沒看過他，他叔叔蔣緯國還比較常來。要說蔣孝武控制情治單位，這樣的說法我聽了都覺得可笑。」陳虎門並強調，「江南案」爆發前，蔣經國、蔣孝武完全在狀況外。

對於蔣孝武的「膨風」，弟弟蔣孝勇也批評：「他就是喜歡那個調調，讓人家以為他和情治系統有特殊關係，後來反而害了他。對於二哥被牽扯，我寧可持平一點講，有80％是別人在造謠，20％是自己給人家這種印象。」

蔣孝武牽涉江南案的傳言帶給蔣經國極大壓力，為杜絕悠悠之口，只好將蔣孝武調離台北，派任駐新加坡副代表。此後在蔣經國逝世前，父子再也沒見過面。

(中國時報)