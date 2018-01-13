新聞幕後－新系棄芳保菊 守住備位閣揆

2018年01月13日 01:23 中國時報 曾薏蘋

圖為支持者為劉退選感到難過落淚，劉世芳上前擁抱安慰。（呂素麗攝）

民進黨新潮流在2018縣市長選舉面臨選情告急窘境。高雄市長初選，選擇壯士斷腕，為市長陳菊設下停損點，避免因此重挫「南霸天」的威名。身為黨內重量級的人物，保住陳菊，也是為新系保住備位閣揆的位置。

民進黨完全執政後，政績不佳，蔡政府已經執政兩年，國內政局還是遍地烽火，轉眼2018地方選舉迫在眉睫，不論在縣市長或縣市議員，想要保住既有席次，似乎不太容易。蔡英文總統今出席「翻轉南投、南投躍起三部曲」，早早啟動選舉造勢行程，顯見小英力保戰果的決心。

目前新系初選支持的縣市長人選，除了之前高雄市的劉世芳、彰化縣長魏明谷、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦、台南的黃偉哲等，其中，高雄市及台南市被外界形容「民進黨躺著都能選得上」的選區，因此黨內初選，勢必砍的刀刀見骨。

匹敵賴神 捨花媽其誰

政治精算細密的新潮流，當然不會放棄這兩個民進黨穩贏選區，只是，高雄市初選因為陳菊介入過深，最後只好趕緊「棄芳保菊」收場，而台南市民進黨也是初選者眾多，新系力挺的立委黃偉哲雖然大幅領先，但是排名第二的正國會立委陳亭妃，地方組織嚴密，讓黃偉哲陣營不敢掉以輕心。

至於另一位新系力挺的彰化縣長魏明谷，也是民進黨繼嘉義市長涂醒哲之後，選情頗為堪慮的縣市，甚至一度傳出魏明谷的民調落後國民黨提名的立委王惠美；民進黨祕書長洪耀福雖否認魏民調落後，但是也補了一句說，「給縣長一點壓力也好」，顯示選情並沒有黨內所說的樂觀。

民進黨周一開始受理嘉義縣、宜蘭縣、高雄市及台南市縣市長黨內初選登記，劉世芳在登記前一刻「急流勇退」，新系著眼不僅高雄市，還有民進黨權力核心運作的棋局。

退讓一步 話語權在握

以賴清德的明星光環，隨時都有被黨內賦予「重任」，而新系政壇能量能與「賴神」並駕其驅的就是花媽，且相較之下，與蔡英文總統關係更好。

陳菊在高雄市長初選站上中立的高度，一旦民進黨取得市長寶座、議員席次過半，成為輔選大功臣，新系就算失去一個地方首長，反拿到黨內最大話語權，進而影響內閣人事，看來也沒啥損失。

(中國時報)