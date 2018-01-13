小英今直搗吳敦義故鄉

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中國時報
／南投報導

2018年選舉，民進黨主席蔡英文下鄉輔選第1站，將於13日到南投，為中執會徵召的南投縣長參選人洪國浩助陣，舉辦「翻轉南投、南投躍起三部曲」造勢大會；蔡英文御駕親征，劍指山城，為選戰揭開序幕。外傳抗議民眾將「如影隨形」，讓維安人員不敢大意。

對此，南投縣長林明溱認為，蔡英文說要傾聽人民的聲音，但施政卻未能符合民眾的期待，才會有如影隨形的抗議，結果所到之處必須動員警力維護安全，警力抽調後，恐怕會影響南投縣的治安與交通。

南投縣長選舉由現任國民黨籍縣長林明溱尋求連任，南投縣是藍營在中南部唯一執政的縣市，更是國民黨主席吳敦義的家鄉保衛戰，對國民黨和吳敦義而言，都是寸土不讓。而蔡英文布局選戰，揮師南下首戰就直攻南投，兵臨城下造勢，被解讀為兩位黨主席的決戰開端。

民進黨徵召草屯鎮長洪國浩，挑戰百里侯寶座，希望翻轉南投，擺脫10多年來，綠營在南投縣長、立委等大型選舉連戰皆墨的窘境。洪曾擔任南投農田水利會長，當時還是全國唯一民進黨籍的水利會長，可見他在藍大於綠的局勢中，仍有突圍的潛力。

民進黨南投造勢大會，台中市長林佳龍、出身南投縣的2名不分區立委林靜儀、蔡培慧，以及行政院中辦副執行長湯火聖都將列席助陣。洪國浩將在會中提出南投躍起三部曲，包括活化中興新村，打造台灣新中心、開創南投新農業、發展南投新觀光等。

(中國時報)

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