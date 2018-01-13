千古艱難決定 花媽為芳姐喊不捨

2018年01月13日 01:23 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

綠委劉世芳宣布退出民進黨高雄市長黨內初選，高雄市長陳菊12日為她加油打氣，陳菊說，劉參選不是完全沒機會，「民調也有漂亮的時刻」，但願意為黨顧全大局，做勇敢又艱難的決定，讓她佩服又不捨，相信「海闊天空，雲淡風輕」，有時退下就是為了下個階段的進步及提升。

陳菊12日中午12點利用午休時間，偕副市長許銘春、史哲及許立明到劉世芳位於左營區台鐵新左營站對面的服務處，為劉世芳及支持者打氣。

陳菊強調，劉世芳既然作此「千古艱難」的決定，中間所承受的傷害，枝枝節節的過程不重要，希望高雄人及台灣社會看到她堅持的價值理想及顧全大局，不希望黨因她的參選，有任何折傷受損、分裂，這才是台灣社會應給她的高度肯定。

陳菊表示，市府到服務處距離不遠，她卻走的很艱難，猶豫要不要來？不知道如何面對劉世芳支持團隊，但她「不能不來也一定要來」，她佩服劉世芳做了生命中最艱難而勇敢的決定，考慮周詳，且考量到民進黨現在的處境及南台灣鄉親對高雄市的期許，也不願見到初選過程中造成民進黨內受傷、支持者分裂。

陳菊強調，劉世芳曾是市府團隊，對高雄貢獻很大，她支持劉是理所當然，也是做人的道義，卻被操弄成好像「我的一舉一動，反而造成對世芳的負面解讀，這樣的扭曲很可惜」，讓劉受到很不應該的承擔跟傷害，對她很抱歉，「原本要幫忙她，想不到沒幫到忙，反而（讓她）受到如此大的傷害，感到很不捨，對她很失禮」，但陳菊強調，政治的現實就是這樣。

有人指劉世芳是因民調低才退出初選，陳菊不以為然的說，民調高高低低，劉世芳不是完全沒有機會，「民調也有漂亮的時刻」；至於有人傳與慶富案有關，陳菊鄭重澄清，「完全沒關係，清清白白」。

至於未來轉向支持誰？陳菊說，「祝福所有願為高雄努力的人」；劉世芳也表示「祝福所有參選人」，至於是否仍投入選戰？劉世芳揮揮手說「完全沒有討論空間」。

昨天不少支持者及左楠區多位里長到劉世芳的服務處關心，還持勸進布條「堅持到底，莫忘初衷，芳姐，請三思」。劉世芳與支持者一一握手、擁抱，對勸進的布條則微笑以對，未回應。

(中國時報)