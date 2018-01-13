民進黨史上最花錢的南市長初選

民進黨台南市長初選戰況激烈，各參選人光是廣告看板的花費就相當龐大，被外界解讀為「史上最花錢的初選」。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導
參選人李俊毅12日率先公布去年競選經費1274萬，以文宣品面紙居多。（曹婷婷攝）

民進黨台南市長提名戰況激烈，競選看板鋪天蓋地，文宣品包羅萬象，被外界解讀為「史上最花錢的初選」，參選人李俊毅12日率先公布去年競選經費已花了1274萬元，更稱傳聞有人投入上億元、中資介入等，已影響民進黨形象。

民進黨包括立委黃偉哲、陳亭妃、葉宜津、王定宇及前副市長顏純左、前立委李俊毅爭取台南市長黨內提名，6搶1激烈局面，選戰火花四射。

李俊毅公布2017年選舉經費共支出1274萬6388元，稱自己是花最少的候選人，有些候選人廣告數量、後援會動員次數、僱工人數是他的10倍以上，外傳花費上億元，不無可能。

「以前選立委才花5、600萬！」李俊毅坦言，過去沒有類似此役的選戰經驗，原估計初選大概花幾百萬元，竟也砸了上千萬元，超乎想像。他說，這次初選被說成民進黨史上最花錢選舉，候選人必須說明錢從哪裡來。

面對李俊毅拋出質疑，黃偉哲陣營發言人郭國文表示，黃偉哲願意在中央黨部選舉對策委員會監督下，公開競選經費，至於中資介入，屬於李俊毅個人臆測之詞，很難評論，也不想淪為口水戰。

陳亭妃表示，競選經費只要黨中央說要公布，她就會公布，強調自己堅持台灣是正常國家，早就被大陸列入不歡迎名單，若說中資協助她選舉，簡直是笑話。

王定宇強調，自己應是所有參選人中，花最少錢的人，相較於其他人設後援會、辦公室，人事經費與空間成本「非千萬所能估算」。他強調，對公布競選經費樂見其成，但也強調，不同於大選經費具備相關查核的法制化機制，收支經費透明，初選無此規範，換言之，參選人說花多少就是多少，恐演變成選舉口水與花招。

葉宜津則說，自己沒有統計花多少錢，也贊成公布競選經費，同意以後初選經費法制化，避免淪為花大錢。

顏純左表示，選舉花費至今約1500多萬元，多為廣告與人事費用，光是一例一休政策宣傳就花了50萬元；至今成立10個後援會，幸好有60多位志工免費在外面跑攤宣傳，預估整個初選會花2000萬元左右。面對中資介入問題，他則表示不清楚，但也認為確實有參選人錢花得不像話，不知經費都從哪裡來。

(中國時報)

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