新聞透視－錢花得越多 離民心越遠

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中國時報

滿街林立的競選看板、造勢活動一場接過一場，台南市下屆市長初選打得火熱，有人砸上億元拚初選之說，在坊間一直流傳，雖未證實，但選民看在眼中，一例一休致民怨四起，政治人物卻卯勁燒錢，更別提綠營自家人為了咖啡、黑金上演內鬨戲碼，徒增觀感不佳。

劉世芳甫宣布退出高雄市長初選，凸顯了民進黨正面臨多人初選廝殺的縣市，奢談和諧團結，台南市目前檯面上雖未如高雄選情般，導致有人必須退出初選的局面，然而，火花四起卻已是不可避免。

民進黨內人士私下也不諱言，選戰打到後來，淪為黨內同袍廝殺，被諷為茶壺內的風暴，實在不是好事，而且一場初選花這麼多錢投入，也非所有人樂見。

平心而論，初選拉得太長且太久，是最大關鍵，加上只要獲得民進黨提名，就等於保證當選台南市長，因此，有人一選上立委就開始布局選市長，也蔚為「常態」，備戰狀態動輒經年累月，豈能不花錢？

台南市幾位有意角逐下屆市長寶座人選，更是從一開始的君子之爭，近來也開始變調，先是上演資深黨員集體抗議，要求開除跟黑金站在一起的黃偉哲、陳亭妃，日前甚至還有「黑咖啡與白手套」戲碼，炮火向內，選民觀感欠佳，已成不爭事實。

初選燒錢的說法，雖在坊間耳語已久，卻始終未獲證實，參選人自爆的作法，有人激賞，有人認為是花招，但有民進黨人士透露，「錢花得越多，離民心越遠」，至於，是否反映在關鍵的民調數據，答案就有待日後揭曉。

(中國時報)

民進黨史上最花錢的南市長初選

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