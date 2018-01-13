先救命再治病 壯年換心男迎重生

台大的最新研究，對等待移植手術的患者而言，是一大福音。圖為台大醫療團隊完成心臟移植手術的畫面。 （台大醫院提供）

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中國時報
／台北報導

48歲的中年男性小陳（化名），有天在路上突然心肌梗塞倒在路邊，緊急送醫後靠裝葉克膜延命，後來雖幸運配對到心臟移植，卻因此感染C肝，術後3年內，心、肝、腎功能都嚴重出問題，常要住院治療；日前接受無干擾素全口服小分子藥物治療後，3個月內體內便測不到病毒量。

收治小陳的台大醫院內科部主治醫師劉振驊說，小陳因長期患有糖尿病、三高疾病且未積極治療，有次走在路上因冠狀動脈阻塞引發心肌梗塞，緊急送醫後，邊靠葉克膜延命、邊等待心臟捐贈。數日後，終於傳來配對成功好消息，但「捐贈者有C肝」，為救兒子的命，小陳媽媽同意接受移植；術後小陳果然也罹患C肝，但因移植完需吃抗排斥藥，無法接受干擾素治療，導致肝、腎、心臟持續遭病毒攻擊，不僅在加護病房住了好一陣子，3年內亦惡化到中度肝纖維化，數度住院。

所幸小陳的黑白人生，終於在新藥推出後出現轉機，接受3個月的無干擾素全口服小分子藥物療程，肝纖維化、心和腎功能也都逐漸恢復，全家人欣喜萬分。

另一名同樣在心臟移植後感染C肝的45歲男性，術後立刻得到猛爆性肝炎且併發肝衰竭，黃疸暴增到30（正常值為1），幾乎陷入肝昏迷，必須馬上洗腎；考慮到無法給干擾素，最終使用無干擾素全口服小分子藥物，患者一周後就醒了，3周後黃疸降到5，12周療程結束後，體內已測不到病毒。

劉振驊說，在心臟移植後感染C肝的個案中，有8成屬於小陳的慢性肝炎，另2成為致命性高的猛爆性肝炎，依現今的醫療技術，C肝不僅已非慢性病，而是可治癒的疾病，盼社會別再給C肝器捐者貼標籤，讓他們能徹底發揮他們的大愛。

(中國時報)

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