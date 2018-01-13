護理師吹哨子平台 月底上路

2018年01月13日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》修正案日前在立院完成3讀，當中輪班間隔從11小時縮至8小時惹議。衛福部指出，唯有在天災、意外、緊急狀況等3種客觀條件下，院方才能透過協商將輪班間隔縮至8小時，衛福部最快將於1月底推出「護理人員排班抱怨通報平台」，提供不具名的舉證通報，衛福部將和勞工局無預警前往稽查。

花花班（護理界對畸形班表的稱呼）現仍在部分醫院間出現，台灣護理產業工會理事長盧孳艷指出，很多輪班的護理師，小夜班（下午16時到凌晨24時）上完，下一班可能是早上8點的白天班，扣除掉15~30分鐘的交班、來回通勤和梳洗時間，能休息睡覺的時間根本沒剩幾小時，在精神不濟的狀況下，除了通勤時易發生意外，上班也可能因此給錯藥、打錯針。

衛福部照護司司長蔡淑鳳說，就算在新版《勞基法》上路後，也只有在天災、意外、緊急狀況等3大不可預期的狀況時，才可透過協商、把輪班間隔由11縮至8小時，且這3個條件都是客觀、公開透明的資訊，「非院方說的算」；她補充，曾有資方提出希望將「過年期間」等狀況納入，但被衛福部拒絕，認為這種屬於「可預期」的狀況，沒理由需要縮短護理人員的輪班間隔時間。

為保障護理人員權益，衛福部正規畫建置「護理人員排班抱怨通報平台」，雖然新版《勞基法》是在3月1日上路，但該平台預計在1月底便啟動。蔡淑鳳轉述衛福部長陳時中指示，要全力保障吹哨者的隱私，所以該平台將採不署名的方式，只要提供具體事實，衛福部將偕同地方勞工局進行無預警稽查，若發現確實違法，除了會依《勞基法》開罰，同時也會列為未來醫院評鑑時的參考。

蔡淑鳳說，除了無預警稽查，為保護隱私，稽查時不會只查吹哨者的部門，就算資方真的神通廣大，找到吹哨者並進行報復，護理人員也可向衛福部申訴。陳時中也交待，要盡快將該平台的資訊通知各醫院、基層的護理人員，讓他們知道這救濟管道，也會透過通知各醫療院所，要求他們自制來降低違法情事。

(中國時報)