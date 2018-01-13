美麗華球場 傳惡意解僱18員工

2018年01月13日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

《勞基法》三讀剛過，就傳出資方惡意解僱，打壓工會！知名高爾夫球場美麗華旗下員工出面控訴，就在法案通過隔天，美麗華企業工會會員遭公司解雇，企圖瓦解工會勢力。美麗華工會於昨日至勞動部大門抗議，更試圖衝進勞動部而與警方發生推擠。

由於此次《勞基法》修正條文中，不少把關機制交由工會或勞資會議處理，但卻在法案一通過就傳出公司疑資方違法解雇，打壓工會，勞動部勞動關係司視察黃春玉回應指出，該工會11日已經向新北市政府提出調解，並於昨日送出不當勞動行為裁決申請，後續將針對該公司是否違反相關法令進行裁決，呼籲事業單位應尊重工會的法律地位，莫損勞資和諧。

美麗華球場去年10月才剛舉辦完世界知名的「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，堪稱是國內頂級高爾夫度假中心，但卻屢屢爆發勞資爭議，美麗華工會指出，2016年正值7天假爭議期間，員工關注《勞基法》才發現公司長期苛扣加班費，因此決定組成工會集體爭取。

美麗華工會指出，但去年一例一休上路後，美麗華球場卻以2006年勞資會議通過四周彈性工時為由，拒絕工會提出符合一例一休的班表；且當工會向公司爭取年終獎金時，公司卻以業務虧損為由拒絕協商，不發給年終獎金。

美麗華工會說，就在《勞基法》三讀通過的隔天，本月11日，公司個別約談工會會員，要求簽署「勞資雙方資遣同意書」，脅迫員工拋棄一切民、刑事權力，並當日公告解雇18名場務部員工，其中15名為工會會員，3名工會會員與3名非工會會員已同意離職。

美麗華球場指出，公司虧損才做出這種決定，18名員工中有6位已經同意，相關資遣費用、預告工資也都依循法令執行，絕對不是為了打壓工會。

美麗華工會痛批此次解雇毫無正當性，強調「民進黨暴力修法給資方彈性，但當工人籌組工會遭到公司違法強烈打壓，試問民進黨的態度是什麼？」

(中國時報)