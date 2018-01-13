生活智慧宅 聲控搞定大小事

遠雄二代宅2.0讓遠雄住戶可聲控大小事，享受便利生活。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
「遠雄二代宅2.0智慧篇」發表會，台灣大車隊總經理李瓊淑（左起）、中華電信總經理謝繼茂、遠雄建設總經理湯佳峯、Panasonic總經理許國士、遠雄美食董事長饒明昌一起出席。 （鄧博仁攝）

住宅新革命，植入AI智能DNA，靠一張嘴即可搞定生活大小事！遠雄建設昨日宣布攜手中華電信、台灣大車隊、Panasonic與遠雄美食，一口氣推出智慧服務雲、智慧家電、AI智慧管家三大創新服務，住戶坐在沙發上，便能「發號司令」，搞定燈光、空調、訂餐、叫車等事項；想出門，對著手機喊一下，電梯便乖乖自動報到等在門口。

一個口令 調溫溼度、叫電梯

自2005年推出智慧宅，不斷將新技術融入建案，從無限寬頻、遠端監控、社區智慧汽車充電系統等共17部曲，今年更因應物聯網等新科技，甫開年即一口氣新增智慧服務雲（18部曲）、智慧電器（19部曲）、AI智慧管家（20部曲）。

遠雄建設總經理湯佳峯指出，二代宅智慧服務只能搖控開關，但2.0版提供智能服務更細膩，可報知室內溫溼度，並因應口令調整適宜環境，或是調整室內燈光明暗，叫車不用打電話、按APP，只要對著手機發話，台灣大車隊計程車便會到社區門口等候上車。

服務升級 叫車不用按APP

「這項住宅革命，是在原生宅植入AI人工智慧DNA ，未來可配合新科技的演進不斷擴充，如增加健康照護、人臉辨視等新應用。」遠雄房地產行銷管理處總監劉炳忠表示， 相關服務將應用在遠雄二代宅2.0的34個社區、6288戶住家如「遠雄牡丹園」、「遠雄和光」、「遠雄常御」、「遠雄國匯」、「遠雄國都」，及高雄「遠雄 the one」等新舊案。

斥資1.8億 將應用在34社區

台灣大車隊總經理李瓊淑說，以往車隊與全台不少住宅社區配合人工派車服務，但智慧派車，卻是頭一遭！目前餐飲外送服務，由遠雄美食提供，初步供餐區域，鎖定遠雄中和左岸系列社區，劉炳忠透露，正與其他連鎖餐飲業者接洽，以進一步擴大餐飲外送範圍。

劉炳忠強調，投入1.8億元推出二代宅2.0服務，並不會向住戶額外收錢，但預期可推升個案銷售率成長1成。

去年銷售案量近300億，遠雄房地產總經理張麗蓉提出新願景說，今年要以1天賣1.02億，全年銷售375億為目標，擬於上半年進場的新推案計有「遠雄常御」、「遠雄悅河」、「遠雄江翠」等，另去年下半年締造亮麗銷售成績的「遠雄新未來」以及「遠雄之星六期」兩大案，新的一年朝每月各銷售40戶、今年完銷邁進。

(中國時報)

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