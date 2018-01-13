中華電深耕智慧服務 5年後爆炸性成長

2018年01月13日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

提供智慧資通訊服務，串起智慧住宅產業生態系，中華電信總經理謝繼茂昨表示，5G時代將是實現智慧住宅最重要的基礎建設，許多新型態服務像是AI、車聯網、行動支付、智慧長照等新興產業也會更加蓬勃發展。他強調，中華電信將持續深耕智慧應用服務，預期5年後將會有爆炸性的成長。

居家成員完全做到「動口不動手」的生活情境，過去只出現在電影情節中，如今可落實在日常生活中。謝繼茂表示，中華電信自2005年開始與遠雄攜手合作，領先業界推出各式智慧服務，這次新推出的語音智慧管家，透過聲音下命令便可控制家電，問天氣、股價，或是聽音樂。

此次融入遠雄二代宅2.0的中華電信eHome智慧家庭功能再進化，除透過跨業跨領域強強聯手，讓智能居家從過去強調的硬體配備，提升至軟體整合服務層次，也帶動本土物聯網產業發展，即由eHome與Panasonic家電整合，透過台灣智慧能源產業協會制定的TaiSEIA 101，讓共同通訊標準提高家電間相互運作效能。

且新服務讓智慧管家聽得懂中文也能講中文，中華電信指出，此次發表的AI智慧管家功能，導入中華電信研究院與台灣本土業主自主開發的語意分析引擎，無論語法與語意皆符合本地語言使用情境，讓住戶只要「出一張嘴」就能聲控家電、一次性整合安排居家大小事務。

中華電信eHome智慧家庭已累積超過萬戶採用，透過虛擬語音助理等AI功能，滿足居家環境中訂餐外送、叫計程車、叫電梯，乃至家戶內各種家電、燈光、窗簾的情境控制，是家中的虛擬管家。

謝繼茂說，未來會有更多科技融入智慧家庭、智慧社區或是智慧城市，像是車聯網、行動支付等，將會持續與遠雄密切合作，透過資通訊的多元應用，讓居家生活更安全、便利，且更環保。

(中國時報)