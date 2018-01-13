朱立倫甲你攬牢牢 溫暖獨老

2018年01月13日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

冷氣團發威，連日低溫，新北市長朱立倫12日前往三重重新路5段慰問獨居長者黃岱宗，贈送棉被、外套、圍巾等禦寒物資，並感謝「佈老時間銀行」志工吳黎明的長期陪伴照顧獨老。朱立倫強調，時間銀行雖是瑞士聯邦社會保險部門開發的養老專案，但新北市早在4年前就推動「高齡照顧存本」專案，兩者都是關懷陪伴服務。

70歲的黃岱宗患有小兒麻痺，還有高血壓及中風病史，因與妻子離異，子女又不在身邊，市府安排居服員每周一至周五幫他備餐及陪同就醫，可是生活還是相當孤單，新北市社會局特別媒合吳黎明陪伴。吳黎明個性風趣、親和力又強，不時還會說笑話逗黃阿伯開心，彼此相處融洽。

吳黎明說，阿伯年輕時領有歌唱演員證，擅長唱台語老歌和日本歌，唱來格外有感情，每當阿伯唱歌時，自己就跟著節奏打拍子、合音，通常2個小時的陪伴時間結束，「阿伯還捨不得我離開。」

朱立倫12日在社會局長張錦麗和三重區長劉來通的陪同下，專程探視獨居的黃岱宗，他也特地感謝吳黎明的長期付出。愛唱歌的黃阿伯邀請朱立倫合唱《甲你攬牢牢》、《夢寐以求》，朱立倫合唱之際，還直誇阿伯歌喉「Pro級」！

朱立倫說，新北市有3500位獨居長者，市府4年前推動「佈老時間銀行」，截至去年已有2200多位佈老志工，以「存老本、顧未來」概念，吸引許多志工提供關懷陪伴服務，讓獨居長者生活不會寂寞。

張錦麗表示，「佈老時間銀行」以「存老本、顧未來」為理念，經過18小時的懂老訓練和8小時實習後，開始陪伴服務長輩，迄今受服務長者累計達3657人，總佈老時間銀行超過23萬小時，未來可以3比1兌換長照服務，或以1比1兌換佈老志工服務，也可以捐做公益使用，詳情可電洽「佈老管理中心」(02)29658423。

(中國時報)