朱立倫甲你攬牢牢 溫暖獨老

新北市市長朱立倫（右）12日前往三重關懷獨居的黃岱宗（中），並感謝志工吳黎明（左）長期的付出。（高鈞麟攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

冷氣團發威，連日低溫，新北市長朱立倫12日前往三重重新路5段慰問獨居長者黃岱宗，贈送棉被、外套、圍巾等禦寒物資，並感謝「佈老時間銀行」志工吳黎明的長期陪伴照顧獨老。朱立倫強調，時間銀行雖是瑞士聯邦社會保險部門開發的養老專案，但新北市早在4年前就推動「高齡照顧存本」專案，兩者都是關懷陪伴服務。

70歲的黃岱宗患有小兒麻痺，還有高血壓及中風病史，因與妻子離異，子女又不在身邊，市府安排居服員每周一至周五幫他備餐及陪同就醫，可是生活還是相當孤單，新北市社會局特別媒合吳黎明陪伴。吳黎明個性風趣、親和力又強，不時還會說笑話逗黃阿伯開心，彼此相處融洽。

吳黎明說，阿伯年輕時領有歌唱演員證，擅長唱台語老歌和日本歌，唱來格外有感情，每當阿伯唱歌時，自己就跟著節奏打拍子、合音，通常2個小時的陪伴時間結束，「阿伯還捨不得我離開。」

朱立倫12日在社會局長張錦麗和三重區長劉來通的陪同下，專程探視獨居的黃岱宗，他也特地感謝吳黎明的長期付出。愛唱歌的黃阿伯邀請朱立倫合唱《甲你攬牢牢》、《夢寐以求》，朱立倫合唱之際，還直誇阿伯歌喉「Pro級」！

朱立倫說，新北市有3500位獨居長者，市府4年前推動「佈老時間銀行」，截至去年已有2200多位佈老志工，以「存老本、顧未來」概念，吸引許多志工提供關懷陪伴服務，讓獨居長者生活不會寂寞。

張錦麗表示，「佈老時間銀行」以「存老本、顧未來」為理念，經過18小時的懂老訓練和8小時實習後，開始陪伴服務長輩，迄今受服務長者累計達3657人，總佈老時間銀行超過23萬小時，未來可以3比1兌換長照服務，或以1比1兌換佈老志工服務，也可以捐做公益使用，詳情可電洽「佈老管理中心」(02)29658423。

(中國時報)

中華電深耕智慧服務 5年後爆炸性… 台電招考技術員 懼高勿試

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。