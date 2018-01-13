台電招考技術員 懼高勿試

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中國時報
／台北報導

台電正式公告5月招考740名雇員(技術員)，高中職學歷以上即可報名。考上經受訓正式錄用後，起薪3萬元。這次招考仍以爬電桿技術員名額過半最多，不過也新增會計類，是文科的好選擇。台電還言明，過去每年都有考上後培訓卻不敢爬電桿的人，因此提醒「懼高者」不要報考電力技術人員。

經濟部加工出口區管理處高雄分處也將於下周二（16日）舉辦年前徵才，共有華東科技、頎邦科技、華新科技等12家科技廠商參與，共提供195個職缺，包括設備工程師、設備保修助理工程師、LCM製程工程師、生產作業員、日班產線技術員等。其中日班技術員起薪22K、夜班最高41K，日班作業員則23K左右。

台電招考共有電力技術人員及綜合行政人員2大類，細分15組別，其中以爬電桿的配電線路維護類394名，占比5成3最多，其次為輸電、電機修護、儀電運轉維護、起重技術等，綜合行政則新增會計類。

台電表示，因應國家推動能源轉型及綠能發展，歡迎不同人才報考。不過細看這次招考組別，卻不見有像前年海事工程這種綠能類別。對此台電主管解釋，已將其融入一般組別之中，例如機械類到時也要維修風機。至於把會計獨立出來，是因為會計處有反映，過去招進人員不懂基本財會，因此獨立一組做篩選。

台電還特別提醒，有懼高、懼局限空間者不適合報考電力技術人員。因為雖然複試時有鷹架上下這種術科，但畢竟跟實際爬上電桿不同。過去每年都會發現有幾位考上員工，考試沒問題，卻在受訓時怎麼樣都不敢嘗試爬高，最後只好退訓。為免浪費時間，才特別呼籲考生事先要自己評量。

台電技術員招考錄取率往年都在4%～5%左右，競爭甚至比大專報考的職員激烈。今年考試將自本月23日至2月5日受理網路報名，筆試訂於5月12日（周六）在台北、台中、高雄及花蓮四地同時舉行。

錄取者須接受養成班訓練，分發單位工作後，比照評價5等1級支薪27040元。前述訓練合計1年，期滿考評合格者即正式雇用，屆時正式起薪30420元。

(中國時報)

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