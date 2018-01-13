台灣之星用戶數 將破200萬大關

2018年01月13日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣之星開台短短3年，繳出亮眼成績，2017年包含整體營收、行動服務營收、用戶數等關鍵指標性營運項目皆逆勢成長、再創新高，締造市場唯一雙位數成長的佳績，2018年除力拚200萬用戶數，也持續朝EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）轉正的目標邁進。

台灣之星總經理賴弦五表示，2017年是很關鍵的一年，不僅3月達成4G用戶數破百萬里程，6月更宣告晉升台灣電信四強；還締造眾多市場No.1的卓越表現。開台以來，各種建設一一佈建完畢，也克服許多挑戰，才促成各大重點營運指標連續2年雙位數成長的好成績。

展望2018年，賴弦五認為，營收表現預估將會承續2017年的成長動能再爆發；同時持續精進網路建設，提升網速表現及涵蓋率，並積極布局5G及物聯網；不斷實踐服務好、專業佳與最高CP值的品牌承諾，成為最懂消費者的電信業者，朝EBITDA轉正的目標邁進。

台灣之星2017年營運績效雙位數成長，全年總營收突破百億、達122.4億元，年成長率25％，2017年12月行動服務營收9.2億，創歷史新高，與第五名的差距拉開至1.8億元，穩坐台灣電信市場第四強，2018年可望在用戶數堆疊與口碑效益下，再擴大領先。

用戶數方面，4G用戶數年增率高達2.3倍，截至12月底，3G+4G總用戶數也已超過198萬、年增率19％；並為市場唯一連續40個月攜碼淨流入、2017年穩坐月月攜碼淨流入冠軍寶座，最快本月總用戶將突破200萬大關。

為提供更高品質的行動通訊服務體驗，台灣之星積極投入佈建，截至去年12月底，4G基站數已達9,930座，年增82％。去年6月更領先同業啟用2600MHz頻段4x4 MIMO技術，並於跨年夜前夕於五都啟用2600MHz頻段256QAM技術，整體網速提升33％，最高可達近400Mbps。

(中國時報)