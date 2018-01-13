二中全會提修憲案 設國監委

2018年01月13日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中共十九屆二中全會將討論修憲，習近平思想料將寫入憲法。（新華社資料照片）

中共中央政治局昨日召開會議，決定18日至19日將在北京召開中共第十九屆中央委員會第二次全體會議（簡稱二中全會），將專門討論憲法修改問題。政治局會議上研究了修改憲法部分內容的建議，討論意見修改後將提請十九屆二中全會審議，並確定了修憲四原則。而此前外界認為，修憲內容可能包括「習思想」入憲、正式成立國家監察委員會等議題。

大陸官媒新華社昨日報導稱，中共中央政治局12日召開會議，會議決定，十九屆二中全會將於1月18日至19日在北京召開，此次會議一個重要的議題就是修改憲法。

召開時間早一個月

法廣中文網報導，中共十三大以後的歷屆二中全會，召開時間基本為2月，但十九屆二中將在今年1月召開，比以往提前了一個月。

中共的二中全會，按慣例將向在3月份召開的全國人大，推薦國家機構領導人員人選建議名單，以及向全國政協推薦全國政協領導人員人選建議名單，但在官方公布的內容中，並沒有人選建議名單。

確立修憲四個原則

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」稱，此次政治局會議確定了修憲四個原則，包括堅持黨的領導，堅持中國特色社會主義法治道路，堅持正確政治方向；嚴格依法按照程序進行；充分發揚民主、廣泛凝聚共識，確保反映人民意志、得到人民擁護；堅持對憲法作部分修改、不作大改的原則，保持憲法連續性、穩定性、權威性。

香港明報先前報導稱，中共十九大確立並寫入黨章的「習近平新時代中國特色社會主義思想」預料將寫入憲法。如此一來，中共總書記習近平，將成為繼馬克思、列寧、毛澤東、孫中山、鄧小平之後，名字寫入大陸憲法的第六人。

同時，「監察法」預料將通過並施行，國家監察委員會將隨之成立，成為大陸最高國家監察機關。

一府一委兩院機制

屆時，大陸的權力架構將由「一府兩院」，包含指人民政府的國務院，以及法院、檢察院，變成「一府一委兩院」。預計監察委主任候選人將在大陸全國人大會議上確定，相應地，人大職能也需做出修改。

而中共十九屆二中全會討論的修憲內容，將在3月的大陸全國兩會上表決。

(中國時報)