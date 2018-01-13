習反腐零容忍 打虎也拍蒼蠅

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中國時報
／綜合報導

大陸全國兩會3月即將登場，外界預料「監察法」將通過並施行，而早在2016年12月，北京、山西、浙江就率先開展改革試點，並於去年11月推展至大陸其他省市。針對從嚴治黨和反腐，大陸國家主席習近平日前也在十九屆中紀委第二次全體會議上強調，要深化標本兼治，全覆蓋、零容忍，「老虎」要露頭就打，「蒼蠅」亂飛也要拍。

大陸「監察法」預料今年3月在全國兩會通過並施行，而大陸早在2016年12月，就在北京、山西、浙江率先開展國家監察體制改革試點。

去年11月，更將試點工作推展至大陸各省市。

大陸中新社報導稱，進入新年以來，不少省分縣市級監察委接連掛牌亮相。例如，江蘇首家監察委3日在淮安市洪澤區掛牌；貴州首家監察委5日在貴陽市掛牌；山東省首家監察委6日在菏澤市掛牌。

報導指出，北京、山西、浙江三地監察委一年來也交出不錯的成績單，北京監察對象人數從21萬增加到99.7萬；山西監察對象共計297萬人，相比以往增長18.74％；浙江監察對象也上升至70.1萬人，增長83.02％。

大陸國家主席習近平11日在十九屆中紀委第二次全體會議上指出，要全面貫徹黨的十九大精神，以永遠在路上的執著把全面從嚴治黨引向深入。而全面從嚴治黨，必須堅持和加強黨的全面領導，最根本的是堅持黨中央權威和集中統一領導。

習近平強調，要深化標本兼治，奪取反腐敗鬥爭壓倒性勝利。要堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，「老虎」要露頭就打，「蒼蠅」亂飛也要拍。同時，執紀者必先守紀，律人者必先律己。

(中國時報)

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