兩岸貿易回升 成長14％

2018年01月13日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

兩岸2017年政治氣氛低迷，雙邊貿易回升。大陸海關總署12日發布統計數據，去年大陸與台灣兩岸雙邊貿易總值1.35兆元人民幣(下同，約合新台幣6.1兆元)，年增14％，占去年大陸外貿總值的4.9％，占比與前年相同，台灣依舊是大陸的第七大貿易夥伴。

大陸國務院新聞辦公室昨舉行2017年進出口情況記者會，大陸海關總署發言人黃頌平指出，2017年世界經濟溫和復甦，大陸經濟穩中向好，推動全年大陸外貿進出口持續增長。貨物貿易進出口總值27.79兆元人民幣，比2016年增長14.2％，外貿發展品質和效益進一步提升，也扭轉了此前連續兩年下降的局面。

黃頌平說，結束兩年負增長的具體原因，包括世界經濟溫和復甦、大陸經濟穩中向好、大宗商品價格同比上漲、「一帶一路」倡議穩步推進及一系列促進外貿穩增長政策措施效應持續顯現等。

黃頌平表示，兩岸貿易，去年大陸對台出口2979億元，增長12.2％；進口1.05兆元，增長14.5％；雙邊貿易逆差7534億元，相較上年擴大15.4％。

比較去年2月大陸商務部台港澳司發布統計顯示，2016年兩岸進出口呈現下滑，貿易額1796億美元(約合新台幣5.4兆元)，較2015年下滑4.5％，占大陸對外貿易總額4.9％。其中，大陸2016年對台灣出口403.7億美元，年減10.1％；自台灣進口1392.3億美元，年減2.8％。台灣是大陸第7大貿易夥伴、第6大進口來源地。

黃頌平展望今年兩岸貿易走勢認為，和平穩定的兩岸關係，對於兩岸貿易發展意義重大，希望兩岸貿易更好發展；兩岸走勢，黃頌平相信只要能消除不利影響，加深兩岸合作，2018年的兩岸貿易將能向健康的方向發展。

黃頌平表示，總的看，新的一年外貿走勢，2018年世界經濟有望繼續復甦，大陸經濟延續穩中向好，對外貿進出口較為有利。

但受國際環境不確定因素影響，加上去年基數較大，外貿維持兩位數增長難度增大。

預計今年大陸對外貿易進出口將繼續保持增長，品質效益將有所提高。

(中國時報)