陸對美貿易順差飆新高

2018年01月13日 04:10 中國時報 楊日興 ／綜合報導 ／綜合報導

全球兩大經濟體貿易戰恐將升溫。最新數據顯示，2017年大陸對美國貿易順差創下歷史新高，這並非是美國總統川普所樂見。隨著後續美方可能對鋼鐵等產品做出進口懲罰措施，中美兩國在外貿的針鋒相對恐難以避免。

大陸海關總署昨（12）日公布2017年12月及全年外貿數據，以美元計，大陸2017年12月出口、進口年增率分別為10.9％、4.5％，出口增速雖較11月的12.3％放緩，但強於預期。進口增速則在國內需求轉弱、環保限產下，較11月的17.7％出現明顯滑落。

大陸2017年全年出口年增率達7.9％，進口年增率達15.9％，終於從前兩年「雙跌」走勢止跌回升。民生銀行研究院宏觀分析師王靜文表示，外需來看，雖然全球經濟正在復甦，但中美貿易摩擦恐使出口遭制約，估計2018年出口增速將回到6％以下。

至於受人關注的中美貿易順差，儘管大陸2017年整體貿易順差收窄17％，但對美國貿易順差卻成長10％，達到2,758億美元，超越2015年紀錄。

華爾街日報報導，這項數據使2017年初因大力批評中美貿易赤字而入主白宮的川普臉上無光。貿易赤字創新高，預計將使川普政府對大陸出動更多貿易措施。尤其在完成稅改大案後，美國預計通過調查將對鋼鐵、鋁等產品做出關稅等措施，而中國在該產品生產中有主導地位。

路透指出，美國商務部已於本周四完成對鋼鐵製品進口的調查，並將結果提交予川普。而近日市場傳出大陸有意減持美債的消息，被外界視為是一種中方藉此對抗美國的措施。

另一方面，人民幣兌美元匯率昨出現強升，在岸人民幣收報6.4680，創下自2017年9月8日以來的新高，較上一交易日大漲408個基點。人民幣中間價昨報6.4932，較上一交易日上調215個基點。

海關總署新聞發言人黃頌平表示，人民幣匯率對外貿進出口有影響，但是影響程度有限。在世界經濟復甦和主要經濟體貨幣政策正常化仍有不確定性的背景下，保持人民幣匯率在合理、均衡水準上的基本穩定，有利促進外貿平穩發展。

(中國時報)