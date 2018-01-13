川普狂言 糞坑國家移民別來

2018年01月13日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普11日在白宮與國會議員商談移民議題時，粗言詆毀海地、薩爾瓦多和某些非洲國家是「糞坑國家」（shithole countries），質問為何要收容來自這些地方的移民，還稱應接納的是更多像挪威這類國家的移民。這番言論立即招致美國國會議員與國際輿論嚴厲抨擊。

追夢人法案恐陷僵局

知情人士披露，民主黨籍聯邦參議員杜爾賓、共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆等國會議員，依國會非洲裔核心小組要求，11日帶著兩黨有望獲致協議的移民相關法案，赴白宮尋求川普支持。法案提議將移民簽證中綠卡抽籤名額減半，並給予獲暫緩遣返的幼年抵美無證移民（「追夢人」），合法居留的地位。

當川普聽到海地和某些非洲國家民眾將因此受益時，他隨即以帶種族歧視的粗言鄙語質問：「為什麼我們要這些『糞坑國家』的人？」、「我們要那麼多海地人幹嘛？把他們弄走。我們需要更多像挪威這類國家的移民。」

川普政府去年9月宣布廢止前總統歐巴馬的「幼年抵美暫緩遣返行動」行政命令，但給國會半年緩衝期，草擬及通過替代法案。如今川普的輕蔑言論將使解決該問題的辯論陷入僵局，且可能斲傷兩大黨就保護80萬追夢人尋求協議的努力。共和與民主兩黨國會議員對此反應激烈。

共和黨籍的海地裔聯邦眾議員羅芙女士譴責川普的話「不厚道、製造分裂、菁英心態、全然牴觸國家的價值觀」，她堅決要求川普向他恣意侮蔑的國家道歉。

國會非洲裔核心小組主席、聯邦眾議員李奇蒙則斥責川普每天高唱「再造偉大美國」，骨子裡實則想要「再造白人美國」。

歧視言論招各方抨擊

顯然心灰意冷的杜爾賓參議員說，他與葛蘭姆去見川普，是希望川普祝福兩黨合擬的法案，但「總統不準備祝福此案，我不清楚接下來會如何發展」。

國際間也紛紛譴責川普的言論。聯合國人權機構發言人表示，川普若確實講了那種話，那就「令人震驚且可恥」，除了「種族歧視」，沒有其他用詞可以形容。墨西哥前總統佛克斯推文嗆川普：「你的嘴巴是全世界最醜陋的糞坑。」

(中國時報)