川普不願為新使館剪綵 取消訪英

新建造的美國駐倫敦大使館即將落成，川普批評遷館是一筆「爛交易」，他決定不去為新館剪綵。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普11日晚透過推特宣布取消原定下月出訪英國的計畫，將不出席美國駐倫敦大使館新館的揭幕儀式。先前英媒報導，川普擔心訪英遭遇大規模示威，但他在推文中解釋，取消行程是因為不滿意大使館搬遷。

川普稱，不去倫敦是因為歐巴馬政府賤賣了可能是倫敦位置最佳、最棒的大使館，然後再花12億美元在一個偏僻地點蓋新館。他說：「爛交易。還想要我去剪綵…門都沒有！」

實際上，原本位在倫敦市中心梅菲爾區格羅夫納廣場的美國駐英大使館，搬到泰晤士河南岸的九榆樹區，是2008年10月小布希政府任內以安全為由做出的決定，歐巴馬是在2009年1月就任。

倫敦首位穆斯林市長漢恩推文表示，許多倫敦民眾已表明不歡迎川普到訪，他終於了解倫敦人反對川普的政策和行動。

英國首相梅伊去年訪美，曾代表英國女王伊麗莎白二世邀請川普到英國進行國是訪問。不過川普上任後簽署穆斯林旅行禁令，英國有超過百萬民眾參與請願連署，要求取消川普對英國的國是訪問。

去年11月川普在推特轉貼英國極右派團體「英國優先」的反穆斯林影片，與梅伊隔空互嗆。英國媒體去年報導，川普預定今年初訪問英國，為新的美國大使館剪綵，但訪問被定調為工作訪問，而非國是訪問，也不會覲見女王。

據了解，除了擔心不受民眾歡迎外，川普也對缺乏隆重接待、王室參與以及對訪問規格感到「心灰意冷」，因而決定取消訪問，改由國務卿提勒森前往。

(中國時報)

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