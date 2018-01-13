解僵局 梅克爾可望與社民黨組閣

2018年01月13日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

德國去年9月國會大選結束後，總理梅克爾領導的「基民盟」（CDU）及友黨「基社盟」（CSU）慘勝，歷經4個月談判，遲遲未能與其他政黨達成合組聯合政府的協議，12日終於出現突破性進展，CDU可望與國會第二大黨中間偏左的「社會民主黨」（SPD）有了再續前緣的機會。據報導，雙方向共組大聯合政府邁進了一大步，達成長達28頁的協議草案。

消息人士透露，雙方政黨與國會領袖經過24小時馬拉松談判後，已就組成大聯合政府的藍圖達成協議，並在最高所得稅率、最大歧異的難民問題、健保、歐盟議題上互相做出讓步，暫時解決了歐盟最大經濟體德國幾個月來的政治僵局與不確定性。

稅務及移民是談判的焦點。消息人士稱，雙方同意若籌組聯合政府，最高個人所得稅率維持在42%，而非如SPD所願調高至45%；自1995年實施至今的統一稅將逐年降低（這是在個人所得上的強制附加稅項，意在促進德東地區發展）；每年接受難民人數上限在18萬-22萬人間；每月允許難民近親赴德團聚的人數上限為1000人；雙方也同意和法國緊密合作，強化歐盟與歐元區。

不過合組聯合政府的協議最後仍須SPD黨員投票通過。SPD預計1月21日召開黨員大會，目前黨員對此仍有很多雜音與疑慮，SPD高層必須爭取時間說服黨員。若成功獲得黨員背書，2大黨將進行全面組閣談判，新政府最快將在3月底或4月初宣誓就任。

杜伊斯堡－埃森大學教授柯特（Karl-Rudolf Korte）說，梅克爾背水一戰，迫切希望談判成功，而CSU主席賽賀佛（Horst Seehofer）和SPD黨魁舒爾茲也一樣輸不起。他說，談判不只是為了籌組執政聯盟，也是為了他們3人的政治前途。若無法順利籌組，3人的政治生涯恐告終。

(中國時報)