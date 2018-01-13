新聞透視－裡外不是人 社民黨恐再吃苦頭

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中國時報

德國總理梅克爾所屬的基民盟，與社民黨談判繼續組聯合內閣，已達成初步共識與協議，將進一步談判，雙方可望繼續合作，梅克爾續任總理。但社民黨卻可能因此繼續萎縮，成為最大受害者。

兩德統一後，德國國會內維持4到5個政黨，呈2大3小局面，2大是偏右的基民盟與偏左的社民黨，這兩黨基本上輪流執政，但都無法單獨過半。3小是右派的自民黨以及左派的綠黨和極左的左翼黨。但近年歐盟反移民之風興起後，去年選舉，反移民的極右翼政黨德國另類選擇，成為國會第6個政黨。

2005年德國大選基民盟以1%險勝社民黨，但跟自民黨加總後仍未過半，於是由兩大黨共組聯合內閣，梅克爾任總理。但兩個意識形態相左的黨共治，勢必要妥協，結果社民黨的妥協，被左派選民視為背叛，2009年大選得票率暴跌11.2%，流向綠黨和左翼黨，該年基民盟和自民黨席次加總過半，於是左右共治結束。

2013年大選，恢復在野的社民黨得票率略增，但自民黨意外沒達到國會席次門檻，於是兩大黨再度左右共治，結果上次聯合內閣的惡果再次降臨社民黨，2017年大選歷史重演，社民黨得票率下滑，左翼黨和綠黨增加。

選後社民黨學乖了，表示不會與未過半的最大黨基民盟續組聯合內閣，當時提出的冠冕堂皇理由是不能讓極右翼的德國另類選擇成為最大在野黨，實則內心是怕三度吃虧。然而基民盟與其他小黨籌組政府的「牙買加聯盟」談判破裂，在總統施壓下，社民黨只好同意跟基民盟談組閣。

目前雙方協議未來聯合內閣不會加稅，符合右派思維，卻與主張多向富人徵稅的社民黨立場相左，倘若真的同意這樣的條件，就算德國未來經濟表現再好，只怕歷史又將重演，中間選民會當成梅克爾的功勞，不會改投社民黨；左派選民不滿社民黨的「背叛」，不投票或改投綠黨與左翼黨，社民黨下次的得票數和得票率，都有可能繼2017年之後，再一次創新低。

(中國時報)

解僵局 梅克爾可望與社民黨組閣

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