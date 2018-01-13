華航博物館 揭開飛行奧秘

「Share」互動體驗區，可以試乘空中巴士A330尊爵華夏艙座椅，感受63吋寬敞椅距的舒適。（陳麒全攝）

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中國時報
／綜合報導

博物館就像時光走廊，保存屬於人、事、物的故事，中央警察大學內的世界警察博物館，館藏世界各國警察文物史料。華航博物館以華航故事為核心，記錄國內航空產業發展。新竹市立影像博物館曾是全台首座有冷氣的歐式劇場，目前則轉型為影片典藏及表演空間。

警察博物館典藏各國史料

世界警察博物博物館位於中央警察大學內，為前校長顏世錫籌設，在1993年6月28日開館啟用，共分為3個展覽樓層，1樓為校史館和中華民國警察館，地下1、2樓為國際警察館，占地約1200坪，是世界第一座蒐集陳列世界各國警察文物史料的展覽館。

1樓還有中國現代刑事偵查之父俞叔平介紹、館徽的故事及第一位殉職防爆警察人員楊季章，其當年殉職身穿的防爆衣，現仍收藏在世界警察博物館內。

華航博物館全館以華航故事為核心，共規畫Share、Now、Time、Together、Glow主題區。各主題區中分別設計放置了機師、空服、地服、營業及修護工廠等第一線同仁的錄音，參觀中可以一窺航空家族成員的工作內容與甘苦。

影像博物館放映早期電影

新竹市立影像博物館為昔日的「有樂館」，於1933年開幕，為全台首座具有冷氣設備的歐化劇場，其建築形式融合古羅馬與阿拉伯建築風味，1945年光復後改為國民大戲院，90年代後停止營業，1999年翻修改造成為目前的市立影像博物館。

1999年文建會補助進行國民戲院改建計畫，以建築外觀盡量保持原貌為原則，內部可做電影文物收藏展示播放並提供另類表演空間。軟體部分購置典藏影片579部，包括現在已少見的台灣早期電影像梁山伯與祝英台、皇天后土、養鴨人家、黃埔軍魂、羅馬假期、魂斷藍橋等。

(中國時報)

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