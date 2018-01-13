探索自然科學 盡在科博館

2018年01月13日 01:23 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

國立自然科學博物館位於中市館前路，占地高達8萬多平方公尺，規畫人類文化廳、生命科學館、地球環境廳、科學中心和植物園等場館，園景綠化結合人文教育科學，是兼具理性及感性的博物館。

親子出遊休閒好去處

科博館是行政院國家12項建設文化建設計畫之一，1981年成立籌備處後分4期建設，場館於1986年起陸續完成並對外開放，深具自然科學生態及文化藝術教育意義，成為學子及對自然科學有興趣的民眾參觀熱門地點，每年參觀人數近300萬人次。

地處串聯草悟道綠園道、國美館的重要綠帶，交通便利、緊鄰商圈的科博館，除專業的場館展出外，戶外園區也規畫設置「DNA模型」、「水鐘」、「恐龍」及「珠光鳳蝶模型」等連結有趣的自然生態科學主題；戶外植栽也讓參觀者親身體驗四季變化與大自然奧祕。

恐龍展 小朋友最愛

生命科學廳的恐龍區是小朋友最愛，科學中心、生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳或植物園，都是探索自然科學的好去處；幼兒科學園則可讓學童探索標本、從動手實作中了解科學原理與現象。

劇場教室及自然學友之家有教材教具及設備、標本文物，可由專人指導或自行操作學習；自然科學講座分享自然科學的奧妙；地球環境廳地下樓的SOS劇場，提供近觀宇宙星球及掌握全球環境等豐富資訊。

(中國時報)