臺灣歷史博物館 說在地故事

臺灣歷史博物館，非常適合親子與學校趁假日來趟知性之旅。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

開館7年的臺灣歷史博物館，在安南區建構一座「台灣歷史公園」，館內「斯土斯民－台灣的故事」常設展，還有4個定期更新的主題特展與兒童廳，用生動展示手法，展現台灣這塊土地曾經發生的故事，非常適合親子與學校趁假日來趟知性之旅。

台灣意象特色建築吸睛

國立臺灣歷史博物館位於安南區，占地20公頃，主要保存台灣文史物品與故事，透過文物展覽與座談會，彰顯台灣許多少為人知的歷史事件，是座人文與自然相遇的「台灣歷史公園」。園區富有多重意象的特色建築，分別以「渡海」、「鯤鯓」、「雲牆」、「融合」等4個與台灣有關的意象概念做為設計重點。

常設展「斯土斯民－台灣的故事」是館內最主要也相當受歡迎的展覽，展覽使用影片、模型、造景、文物等手法，依時代分為「斯土斯民－台灣的故事」、「早期的居民」、「異文化相遇」、「唐山過台灣」、「地域社會與多元文化」、「鉅變與新秩序」、「邁向多元民主社會」等7單元，最後以跨樓層的雙劇場呈現「展望新世紀」的願景。

館方以生動展示手法，講述在台灣這塊土地上，先來後到的多個民族與自然環境互動的故事，以這塊土地為舞台，人為主角，建構台灣長時間、多族群與自然環境互動的歷程，展現土地與人民的歷史。

多種套裝旅遊任君選擇

館方為提升入館人潮，提供多套旅遊參考，有半日知性遊，民眾可看常設展與當期特展；有一日玩透透，民眾參觀常設展後，再觀賞當期特展，然後到台灣歷史公園。第3種為親子同行遊，家長帶著孩子，暢遊臺史博兒童廳，再逛台灣歷史公園。另有園區漫遊行，民眾可從台灣歷史公園周邊，逛雲天廣場、光電雲牆、快樂萬花筒、希望之丘、忘憂湖、有情湖、牽手橋等。

(中國時報)

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