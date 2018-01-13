兒童美術館 生態景觀園地

2018年01月13日 01:23 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

內惟埤藝術生態園區北方的兒童美術館是原高美館遊客中心整修完成，包括3層樓主建築及戶外景觀花園，是座兼具文化、藝術、教育、休閒、遊戲的生態景觀園地，也是現在國內公立博物館中，首座專為兒童所設置的美術館。

內惟埤園區 最美後花園

各式花草蟲鳥樹豐富的內惟埤園區，不僅是攝影愛好者的天堂，也是孩子們的最佳生態教室，擁有「高雄最美麗後花園」的美譽，如同兒童經典文學《祕密花園》所描述的，大自然彷彿有一種神奇魔法，給人重生的力量。

兒美館現正推出《我的祕密花園》特展，主題一「探訪內惟埤」以在地生態與環境，提供孩子對在地環境的觀察、探索與體驗。主題二「野地上的花」藉由植物的生長、材質美感及藝術創作，展現植物美學的豐富性。

藝術家創作 探索大自然

「探訪內惟埤」規畫了「發現內惟埤」、「大地捉迷藏」、「奇想小花園」、「種子的祕密」等4展示單元，透過巫雲鳳、黃美惠、陳奕彰、曾琡棻、盧明德等5位藝術家的創作及互動教具，傳達對於環境的觀察、探索與尊重。

「野地上的花」邀請14位藝術家，透過「奇妙的種子」、「植物風景」、「自然美學」、「生命的花朵」及「夢想的花園」等單元，從一顆種子到一片葉子，一朵花到一整個花園，以植物的生命歷程為主軸，體現大自然的美。

(中國時報)