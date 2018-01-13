關說包庇酒駕頂替 查無實據

2018年01月13日 04:10 中國時報 郭韋綺 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

楠梓分局長陳百祿無端捲入酒駕關說頂替風波，遭檢方約談後無保請回。（郭韋綺攝）

高雄許姓企業小開去年5月在楠梓區自撞車禍，疑因擔心酒駕挨罰，找鐘姓妻子頂替，事後又傳出市議員周鍾讚受託，向楠梓警分局長陳百祿關切，進而包庇吃案；橋頭地檢署12日大動作搜索，忙了一整天，發現烏龍一場，議員及所有警職人員全部無保請回，但許男涉犯公共危險罪、鐘女涉頂替罪，皆諭令5萬元交保。

高市警方強調，案發時相關員警都已再三告誡許姓夫妻不得有偽證或頂替行為，並善盡查證義務，絕無包庇關說情事；不少基層員警則感嘆，警察不是神，就眼前事證公正處理，還得被搜索約談，實在打擊警察士氣。

這起酒駕頂包案發生在去年5月7日晚間，許男駕駛自家公司車在楠梓區援港路發生自撞車禍，車輛翻覆，加昌派出所2員警到場，發現車內無人，駕駛不見蹤影。

不久，鐘姓女子現身自稱是駕駛承認開車自撞；1名蔡姓男子隨後騎車到現場，指目擊該起車禍並稱駕駛確為鐘女。

員警質疑「車都翻了，為何全身無傷？」鐘女仍堅稱由她駕駛；員警再詢問蔡男：「發現車禍又報案，為何離開現場再折返？」蔡聲稱臨時有事暫離。

員警以車追人，查出車主許男為鐘女丈夫，許全身酒味，酒測值超過0.6毫克，許雖矢口否認開車，交通隊陳姓女警員仍當下全程錄影，也向許、鐘、蔡3人強調所言不實可能涉偽證、頂替罪，但車禍發生處無監視器，欠缺直接事證，未將許男移送。

橋頭地檢署監聽他案，無意間發現這件酒駕頂包案似不單純，事後連市議員周鍾讚也疑來關切，12日大陣仗搜索楠梓分局，帶回包括分局長陳百祿、加昌派出所員警及2位交通隊員警在內13人，稍晚也傳喚周鍾讚到案說明。

不料，晚間案情急轉直下，檢方改口說，經查員警並未受高層施壓，也已善盡調查職責，將周鍾讚以及陳百祿在內4名警職人員全部無保請回；許姓夫妻因確實酒駕頂包，複訊後各以5萬元諭令交保。

(中國時報)