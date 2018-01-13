剪電纜砸公司 劉邦誠遭起訴

2018年01月13日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

去年4月曾與警方在中和發生激烈槍戰的天道盟太陽會總顧問劉邦誠，因夥同及教唆小弟剪斷北都數位電視公司的電纜線、砸辦公室，並毆打、恐嚇北都員工，還懸賞破壞北都的設備，共犯下32案，台北地檢署12日偵查終結，依傷害、毀損罪將劉邦誠等10人起訴，但恐嚇取財部分因罪證不足，處分不起訴。

檢警調查，2017年10月開始，北都旗下光纖、設備常遭破壞、剪斷或偷走；員工施工不時被黑衣人恐嚇、毆打，甚至連辦公室都被砸，1家制服很像北都的電纜線材供應商，因遭劉及其小弟誤認是北都員工，受到池魚之殃也被打，案發地點集中在北市中正、萬華區。

警方調閱監視器畫面追查，發現數起破壞設備案的犯嫌，幾乎都是同一夥人，研判不是單一個案，幕後恐有犯罪組織介入，因此擴大追查，循線逮捕劉邦誠小弟。

據劉的小弟供稱，劉邦誠開出獎金，只要剪斷光纖電纜1條就能領2000元；破壞光纖接續盒每個領1萬、參與砸公司每人領3000。

由於政府在2015年修法開放「全區」有線電視營運許可，以促進市場良性競爭，劉邦誠的破壞行為，被懷疑是與特定電信業者合作，阻礙北市全區有線電視業者北都數位有線電視。

劉邦誠因與警方發生槍戰被捕收押後，北檢借提偵訊，他坦承親率、教唆小弟破壞北都設備及滋事相關不法行為，但否認受人幕後指使。

檢方調查後，認為劉邦誠與手下毀損、傷害犯行明確；但是向北都索要金錢的恐嚇行為並沒有明確事證，因此不起訴處分。

(中國時報)