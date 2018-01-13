1天燒炭2次 3口之家2死

2018年01月13日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市北區三民路一棟大樓12日傳出一家3口燒炭自殺憾事，64歲吳姓男子與67歲胞姊、45歲胡姓外甥同住，疑因千萬元債務及久病纏身，凌晨在家燒炭獲救，不料下午全家再度燒炭，造成胞姊與外甥身亡；吳男送醫後救回一命，外傳屋內貼有「不得好死」詛咒債主的字條，警方不願證實，表示正在調查中。

鄰居表示，吳姓一家人平時很少與人互動，只知吳女獨自撫養兒子，並與親弟同住，3人相依為命。吳女近年來罹患失智症，鮮少出門；鄰居12日凌晨2時許聞到濃濃炭味趕緊報警；警方到場阻止並開導，不料下午又有濃煙從窗台竄出，鄰居再度報案。

警消人員到場發現門窗反鎖，就破門而入，分別在客廳、房間找到躺臥床上、地上的3人，吳女母子2人已失去生命跡象、吳男則意識模糊，房內還擺著燒木炭的鐵盆。警方指出，凌晨2時許獲報時，曾派員警前往開導，當時吳家人打消自殺念頭，答應調適心情，沒想到同一天內竟第2度尋短。

「外甥及自己身體狀況不好！」獲救的吳男得知胞姊母子死亡，傷心地用紙筆寫下無奈心情，其他則無法交代清楚，情緒受到不小打擊。警方將待吳男情緒較為平復後，再繼續製作筆錄。

據警方了解，吳男與胞姊及胡姓外甥3人從外地移居到台中市，住該棟大樓已十多年，吳男疑因投資失利，在外欠下千萬元，吳女則久病臥床，胡男目前無業，在家照顧2位長者，可能因吳男債務纏身、全家健康狀況不佳等因素想不開。

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(中國時報)