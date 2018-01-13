桃連區模擬選填志願 今開放

教育局長高安邦（右）視察學生試模擬填寫志願情況。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃連區免試入學試模擬志願選填，13日起提供學生上網，查詢不含志願序積分的總積分所產生之個人序位區間，並參考網站公告的高中職招生科別與名額，進行志願試選填，教育局長高安邦表示，這次約有2萬3587名9年級學生參與，2月12日提供分發結果與分析資料供親師生參考。

2月12日 公布結果

教育局表示，今年國中畢業生人數預計2萬3857人，高中職招生名額包含免試入學（不含五專）為1萬9774名、特招考試分發名額120名，分別為內壢高中90名，大園國際高中30名、直升1203名、專業群科特招2842名、實用技能班677名、科學班30名、藝才體育13個班400名、藝才美術4個班120名、藝才音樂班90名、藝才舞蹈1班30名，招生名額共計2萬5286名，也就是說，名額超過畢業人數，只要想念就有學校念。

只要想念 就有學校念

高安邦表示，從13日中午12時起至23日中午12時止，開放第一次試模擬志願選填，讓桃連區國中9年級學生及家長提早熟悉免試入學作業流程與系統操作。選填完成後，交由免試入學主辦學校北科附工進行入闈分發，於2月12日提供分發結果與分析資料供親師生參考。

教育局表示，試模擬測驗的會考積分，由全區試模擬測驗成績轉換，除未進行英語聽力及數學非選擇題測驗之外，所有測驗科目均比照國中教育會考方式模擬進行，國中端則上傳生涯規畫與多元學習表現。

教育局建議，知道學生的個別序位區間後，搭配高中職各校招生名額與學校輔導教師、導師的適性輔導建議，再進行志願選填，以求選擇最適合學生能力、性向與興趣的志願。

(中國時報)

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