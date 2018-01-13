苗栗3社區 入圍金牌農村

2018年01月13日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

農委會舉辦第一屆「金牌農村」競賽，從全國36個農村中遴選22個進入初選，再由金牌農村評審團實際訪視選出金牌、銀牌、銅牌，代表台灣到德國交流。苗栗縣入選的有大湖薑麻園休閒農業區、公館黃金小鎮休閒農業區及南庄蓬萊社區，揮出全壘打，與南投縣同時有3個農村入圍，並列全國最多。

年輕人返鄉打拚有成

農業處長陳錦俊表示，此次縣內有81個社區參加縣內初選，再選出12個社區，遴選出3金4銀5銅代表苗栗到全國比賽。苗栗這3個金牌農村都有不同特色及風貌，充分的表現出苗栗農村無窮的魅力。

此次進入決賽的大湖鄉薑麻園休閒園區，以在地特色薑產業發展多樣化的六級產業，創造年產值上億的商機，過去曾另獲選十大經典農村，更以老薑傳承嫩薑，不斷培育年輕人返鄉打拚。10年來已超過30人返鄉，更造就300個工作機會，研發創新各式各樣農產品，賺的錢也都用來建立樂齡大學及幼童學習照顧。

全國唯一紅棗生產區

公館鄉農會整合石牆、福基、福星3個農村再生社區，形成了公館鄉黃金小鎮休閒園區。這裡也是全國唯一紅棗專業生產區，年產值將近1.7億元。石墻社區積極推動農村文化保存，榮獲國家永續發展獎，另整合區域旅遊推展生產區體驗打工度假，為農村旅遊創新示範模式。

南庄鄉向來為苗栗觀光重鎮，與三義並列國際雙慢城，南庄蓬萊社區連結了南庄老街、南江休閒農業區與八卦力部落，在縣道124旅遊軸帶以特殊的原客閩多元族群融合現象，將特色產業與生態結合為農村旅遊的新典範。

國際慢城兼族群融合

苗栗縣長徐耀昌表示，3個金牌農村社區，每個都呈現農村生活、生產、生態的美好，未來縣府也將持續推廣金牌農村，讓苗栗每個地方都有金牌農村規模。

(中國時報)