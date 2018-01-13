國民黨包圍主席台 總預算又卡關

民進黨黨團高舉「民生預算不能等」、「趕快開會審查預算」等看板，抗議臨時會無法順利召開。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨團強調，「沒有程序正義，就沒有實質正義」，為民把關，民代職責。（盧金足攝）

議事空轉！台中市議會12日召開臨時會，上午11點49分開議，國民黨議員包圍主席台，高喊「程序不合法，臨時會無效」，議長林士昌被擠到主席台旁，經制止藍議員無效，11點53分敲槌宣布散會，創下開議不到5分鐘散會紀錄！

臨會合法性 看法互異

召開臨時會是否合法？市議會法規研究室主任謝學銧表示，依《地方制度法》規定，大會主席交付召開臨時會，繼續審議定期會沒審完的預算案，不需要再送程序委員會，臨時會是依法召開，合法性沒問題。

市府107年總預算遲未過關，市議會12日加開臨時會，審議未決的107年度總預算，但官員枯坐一上午，主席林士昌剛宣布開會，國民黨議員楊正中就針對議事日程，表示未經程序委員會審議，質疑合法性，高舉海報抨擊「程序不合法、臨時會無效」。

新年度開始 市長無奈

國民黨團書記李中強調，會議在尚未宣讀議事日程、正式宣布召開下結束，且因無宣讀議程，下周一、二即無召開會議之合法性與必要性。並率藍營議員衝上主席台，制止主席發言。市長林佳龍對新年度已開始，但總預算仍卡關，難掩無奈。

林士昌要求市議會法規室主任謝學銧說明召開臨時會的合法性，但藍營堅持臨時會無效，眼看場面混亂、一發不可收拾，林士昌宣布「散會」，結束1場不到5分鐘的議程。

市府表示，程序問題尊重議長與議會，朝野協商過程中，市府均有列席說明預算編列情形，尊重各黨團針對預算內容的協商內容，盼議會能盡速召開會議，讓民生福利與市政建設不要中斷。

(中國時報)

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