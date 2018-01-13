8違章工廠占農地 彰縣要拆

農地種工廠嚴重，鹿港鎮還出現以鋼筋混泥土，蓋成3樓高的龐然大物。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府12日召開彰化縣國土計畫空間發展策略研討會，由於彰化縣農業使用占最大宗，討論聚焦在農、工衝突；建設處當場宣布，配合中央，針對前年520以後農地被查報新增的8家違章工廠，要求2月5日前逕行拆除，不然就強制進場拆除。

3月底前執行完畢

彰化縣農地汙染持續擴大，中央宣布要拆新增違建，縣府一度堅持延後從去年9月12日開始算，引發環團怒吼。農委會核定第1波全國拆17件，彰化縣占8家，全國最多，縣府收到農委會公文後，已發出公文，下達自拆的通牒，若業者不拆，縣府將施鐵腕，動用中央核撥的950萬元拆除經費，3月底前執行完畢。

彰化縣首波拆除違章工廠，鹿港鎮4件、秀水鄉1件、線西鄉3件；其中已蓋成工廠3件、興蓋中5件。構造分別是鋼筋混泥土、鋼骨鐵皮等，最高都已蓋成17.2公尺、3層樓高，面積最大多達2861平方公尺，工廠類別有複合材料、金屬加工和紡織等。

儘管地方民代為業者發聲，質疑是選擇性、針對性，要求兼顧地方產業的特性。但當公布搶蓋現況照片，稻田搭鷹架，農地「種」成了龐然大物，視法令規範如無物，讓人嘩然。

終止濫建 環團樂見

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，若再放任，無異是鼓勵，加劇惡化；彰化縣醫療聯盟蔡志宏表示，濫建抽用地下水、逃避課稅，犧牲全民成本。

地球公民基金會吳其融指出，暫不論既存違章工廠歷史，單從前年520公布農地違建不得再新增，全國共268件，彰化縣就激增109件，首波拆除至少是個「起步」，要重拾失落已久的土地管理，得從終止濫建風開始。

(中國時報)

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